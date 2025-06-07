Çin altın depolamayı sürdürüyor

Çin Merkez Bankası Mayıs ayında altın rezervlerini yedinci ay üst üste artırarak, süregelen fiyat dalgalanmalarına rağmen varlıklarını çeşitlendirme çabasını sürdürdü.



Bugün açıklanan verilere göre, Çin Halk Bankası geçen ay rezervlerine 60.000 troy ons metal ekleyerek toplamı 73,83 milyon ince troy onsa çıkardı.



DOLARDAN UZAKLAŞMAK İSTİYORLAR



Külçe Nisan ayında, yetkililerin varlıklarını ABD dolarından uzaklaştırmak istemesi nedeniyle merkez bankası alımlarının desteğiyle rekor seviyeye tırmandı.



PBOC tarafından yapılanlar da dahil olmak üzere bu tür alımlar, ileriye dönük fiyatlar için kilit destek olarak görülüyor. Goldman Sachs Group analistlerinin tahminlerine göre, küresel olarak egemen oyuncular ayda yaklaşık 80 metrik ton altın ekliyor ve bu da cari fiyatlarla yaklaşık 8,5 milyar dolar değerinde.



Ticaret savaşının finansal piyasaları sarsması ve ABD varlıklarına ilişkin endişeleri artırması nedeniyle yatırımcıların güvenli limana kaçması altının yükselişine yardımcı oldu.



Küresel ticaret geriliminin bir nebze hafiflemesiyle ralli biraz soğumuş olsa da külçe altın tarihi zirvelerine yakın seyretmeye devam ediyor.



Çin'in Nisan ayı sonunda 3,282 trilyon dolar olan döviz rezervleri Mayıs ayında 3,285 trilyon dolara yükseldi.