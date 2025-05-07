Çin altın toplamayı sürdürüyor

Altının yükselişini destekleyen ana akımlardan biri olan Çin, Nisan ayında da net altın alıcısı oldu.



Dev ekonomiye sahip olan Çin, ABD ile ek gümrük vergisi nedeniyle sorunlar yaşıyor.



Son 6 aydır altın tarafında alıcı olan Çin Merkez Bankası, Mart ayındaki 73.7 milyon ons olan altın miktarını Nisan ayında 73.77 milyon onsa yükseltti.



Böylece altın rezervleri 243.6 milyar dolar seviyesine çıkmış oldu.