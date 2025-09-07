Çin ne biliyor? Neden sürekli altın alıyor?

Çin Merkez Bankası, rezervlerini ABD dolarından uzaklaştırma yönündeki çabalarını sürdürerek, Ağustos ayında altın varlıklarını 10'uncu ay da artırdı.



Açıklanan verilere göre, merkez bankasının elindeki külçe altın miktarı geçen ay 0,06 milyon troy ons artarak 74,02 milyon troy onsa yükseldi. Çin, bu altın alım turuna Kasım ayında başlamış ve bu dönemde toplam 1,22 milyon troy ons altın biriktirmişti.



Altın, ABD faiz indirimlerine yönelik bahisler ve Beyaz Saray'ın Federal Rezerv'e yönelik saldırılarının yükselişine yeni katalizörler sağlamasının ardından, son günlerde rekor seviyelere ulaşarak aylardır devam eden bekleme modelini kırdı.



Goldman Sachs'a göre, külçe altın bu yıl yüzde 30'dan fazla artarak ons ​​başına 3 bin 500 doların üzerine çıktı ve Fed'in bağımsızlığına gelebilecek herhangi bir zarar, altını 5 bin dolara yaklaştırabilir.



Üretici destekli Dünya Altın Konseyi'nin son raporuna göre, küresel çapta merkez bankalarının altın birikimi, fiyatlar arttıkça yavaşladı, ancak jeopolitik risklerin resmi sektörden gelen talebi desteklemeye devam etmesi bekleniyor.



