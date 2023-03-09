Deprem korkusu altını 'yastık altından' çıkardı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 ilde on binlerce bina yıkılırken yine on binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Depremler nedeniyle de birçok yapı hasar alarak yıkıldı.



Türkiye’de altın piyasasında İstanbul’dan sonra gelen Kahramanmaraş’ta onlarca kilogram altın enkaz altında kaldı. Altınların enkaz altında kaldığını gören yüzlerce vatandaş yastık altı birikimini bozdurarak ya kendi takmayı tercih ediyor ya da bankalardan kasa kiralıyor.



"BANKALARDA KASA KİRALAMAK İÇİN BOŞ YER YOK"



Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, kadınların deprem sonrası altınları yastık altında saklamak yerine takmaya başladığını söyledi. Çakmakçı, deprem sonrasında enkaz altında tonlarca altının kaldığını ifade ederek, ''Tonlarca altın derken Kahramanmaraş bizim kuyumculuk sektörünün imalat yönünde İstanbul’dan sonra gelen ikinci şehri. Kahramanmaraş’ın büyük bir ihracat ve imalat potansiyeli var. Kuyumcu kentler yapıldı dışarıda üretim yapan firmalar sonuçta bunların altınlarının çoğu ve vatandaşların altınları enkaz altında kaldı." dedi.



Hafta sonu olması dolayısıyla toptancıların ve üretim yapan firmaların büyük şehirlere ürünlerini pazarlamaya gittiğini belirken Çakmakçı, "Sonra dönüş yaptılar kendi illerine ellerinde kalan ürünleri de dükkanlarında bulunan kasalarına girmedi. Haberlerde de görüldüğü gibi poşetlerle altınlar maalesef enkaz altında kaldı. Bu altınlar bir şekilde güvenlik birimlerimiz tarafından toparlanıp çıkarılıyor. Hak sahiplerine bir şekilde iade edilecek. Tam, yarım ve çeyrek diye tabir ettiğimiz yatırım altınları şimdi bayanlar tarafından bozdurulup kollarına bilezik olarak ya da boyunlarına zincir olarak kullanılıyor. Eğer bir olumsuzluk olursa en azından kolumda olsun diyor. Bankalara soruyoruz hiçbir şekilde kasa yok, kasa kiralamak için boş yer yok.” diye konuştu.