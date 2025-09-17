Dev banka altın tahminini yükseltti

Deutsche Bank, döviz kurları ve faiz ortamındaki elverişli koşulların etkisiyle gelecek yıl için ortalama altın fiyatı tahminini 3 bin 700 dolar/onsdan 4 bin dolar/onsa yükseltti.



Banka tarafından hazırlanılan bir notta, "Altın, adil değerine kıyasla pahalı görünse de bunun büyük ölçüde resmi talebin gücünden kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu talebin devam etmesini bekliyoruz" ifadesine yer verildi.



Deutsche Bank ayrıca 2026 yılı için gümüş fiyatı tahminini de ons başına 40 dolardan 45 dolara çıkardı.

