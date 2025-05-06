Dev bankadan altın tahmini! Gram altın 6 bin liraya mı yükselecek?

Goldman Sachs altın için yapısal boğa görüşünü tekrarladı, 2026 ortalarında 4 bin dolara yükselmesini bekliyor.



Banka altın konusundaki yapısal boğa görüşünü tekrarlayarak temel senaryosunda ons başına fiyatın 2025 sonunda 3 bin 700 dolara ulaşmasını beklediğini bildirdi.



Goldman Sachs 2026 ortalarında altının onsunun 4 bin dolar olacağını tahmin ediyor.



Ancak bir resesyon durumununda ETF girişlerin artmasının altın fiyatlarını 3 bin 880 dolara kadar yükseltebileceğini tahmin eden Goldman Sachs, örneğin ABD Merkez Bankası'nın bağımsızlığıyla ilgili endişelerin artması veya ABD rezerv politikasındaki kaymalar gibi aşırı risk senaryolarının gerçekleşmesi halinde altının 2025 sonuna kadar 4 bin 500 dolara ulaşmasının düşünülebileceğini belirtti.



NE KADAR OLUR?



Ons altının 4 bin dolar olduğu ortamda dolar kuruşu 38.60 seviyelerinde sabit kalırsa gram altın 4965 liraya, ons altın 4 bin 500 dolara çıkarsa gram altın 5 bin 585 liraya yükselebilir.