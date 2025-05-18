Emtia piyasalarında dalgalı hafta: Altın düştü, kakao rekor kırdı

Emtia piyasaları, ABD ile Çin arasında 90 gün süreyle geçerli olacak gümrük tarifesi indirimiyle geçici bir rahatlama yaşasa da, küresel para politikalarındaki belirsizlikler ve güçlenen dolar endeksinin etkisiyle yön bulmakta zorlandı.

Bu gelişmelerin etkisiyle altın başta olmak üzere birçok değerli metal, haftayı değer kaybıyla kapattı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, para politikası stratejisinin gözden geçirileceğini ve daha kalıcı arz şoklarının yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunurken, yatırımcılar Fed’in ilk faiz indirimini eylül ayına erteleyeceğini fiyatlamaya başladı. Bu durum, faiz getirisi olmayan altına olan talebi zayıflattı.

Altının ons fiyatı, ABD-Çin arasında tansiyonun düşmesiyle zayıflayan güvenli liman talebi ve güçlenen doların etkisiyle 3 bin 200 dolara kadar gerileyerek, 11 Kasım 2024’ten bu yana en kötü haftalık performansını sergiledi.

Haftalık bazda altında yüzde 2,7, platinde yüzde 0,8, paladyumda yüzde 1,6 ve gümüşte yüzde 1,4 değer kaybı yaşandı.

BAKIRDA DÜŞÜŞ, ALÜMİNYUMDA ARTIŞ

Baz metaller tarafında ise tablo karışıktı. Ticaret savaşlarının geçici olarak yatışması küresel büyüme beklentilerini desteklese de, özellikle Trump’ın yeniden ithalat tarifesi tehdidi ve yüksek stok seviyeleri fiyatları baskıladı. Chicago Ticaret Borsası’nda yılbaşından bu yana yüzde 81 artan bakır stokları, fiyatların gerilemesine neden oldu. Haftalık bazda kurşun yüzde 1, çinko yüzde 1,3 ve alüminyum yüzde 2,4 artarken, bakır yüzde 1,3 ve nikel yüzde 1,6 oranında değer kaybetti.

PETROL YÜKSELDİ, DOĞALGAZ SERT DÜŞTÜ

Petrol fiyatları, ticaret gerginliğinin hafiflemesi ve küresel büyüme umuduyla ikinci haftayı da yükselişle kapattı. Brent petrol yüzde 1,8 değer kazanırken, doğal gaz yüzde 12,4 düşüşle haftanın en sert kaybını yaşadı.

TARIM EMTİALARINDA BUĞDAY ÖNE ÇIKTI

Tarım emtiaları ise arz-talep dengeleri ve ihracat haberleriyle karışık seyir izledi. Mısır ve Rusya’nın buğday ticaretinde ortak komite kurma kararı, Karadeniz bölgesindeki arz dengeleri açısından dikkat çekti. Haftalık bazda buğday yüzde 0,6, pirinç yüzde 0,8 değer kazanırken, soya fasulyesi yüzde 0,1, mısır ise yüzde 1,5 oranında düşüş yaşadı.



KAKAO REKOR KIRDI

Kakaoda ise rekolte düşüşü, kuraklık ve lojistik sorunlar fiyatları fırlattı. Kakaonun ton başına fiyatı haftayı yüzde 18,9 artışla tamamlarken, kahve yüzde 5,7, pamuk yüzde 2,2 ve şeker yüzde 1,2 oranında geriledi.