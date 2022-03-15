ntv.com.tr

Fed faiz toplantısı ne zaman? Fed faiz kararı için beklentiler ne?

Fed toplantısı ile açıklanacak faiz kararı küresel piyasalarda merakla bekleniyor. Mart ayı içerisinde belirlenecek olan yılın ikinci Fed faiz kararı için beklentiler faiz artırımı olması yönünde. Karar, 16 Mart saat 22.00'de açıklanacak.

Haberler - ntv.com.tr 15.03.2022 - 10:54

Fed faiz toplantısı ne zaman? Fed faiz kararı için beklentiler ne?

İlişkili Haberler

JP Morgan'dan Fed faiz tahmini

JP Morgan'dan Fed faiz tahmini

Fed Başkanı Powell, faiz artışı için mart ayı toplantısını işaret etti

Fed Başkanı Powell, faiz artışı için mart ayı toplantısını işaret etti

faiz kararı için geri sayım başladı.

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Fed'den bu yıl içerisinde dokuz defa faiz artırımı beklediklerini açıklarken, bu artışların mart ayında başlaması bekleniyor.

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanmasının ardından altın gücünü kaybetmeye başlarken, küresel piyasalarda Fed'in nasıl bir para politikası izleyeceği de merak konusu.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Piyasalarda merakla beklenen ABD Merkez Bankası (Fed) Toplantısı 15-16 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde yapılacak.

FED'DEN FAİZ ADIMI BEKLENİYOR

Bankanın bu toplantıda Kasım 2018'den bu yana ilk kez faiz artışına gitmesi bekleniyor.

artışının 25 baz puan olacağı düşünülüyor.

POWELL MART AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD'deki yüksek enflasyonu, Ukrayna'daki savaşın oluşturduğu yeni riskler karşısında değerlendirerek, Fed'in Mart'ta yapılacak toplantısında faiz oranlarını "dikkatlice" yükseltmeye başlayacağını, ancak enflasyonun beklenen süre içerisinde düşmemesi durumunda daha agresif hamlelerde bulunmaya hazır olacağını söylemişti. 

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...