Altın fiyatları ons başına yaklaşık 3 bin 700 dolara gerileyerek Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyelerinde işlem gördü. Bu düşüş, ABD dolarının Fed'in faiz artırımlarına ilişkin beklentilerle güçlenmeye devam etmesiyle gerçekleşti.

FOMC'nin Ekim ayı toplantısının tutanakları , politika yapıcıların neredeyse tamamının enflasyonu yüzde 2 hedefine yaklaştırmak için önümüzdeki aylarda ek faiz artırımlarını desteklediğini gösterdi.

Fed yöneticisi Christopher Waller ayrıca enflasyon baskılarının yanlış yönde ilerlediği konusunda uyararak, Aralık ayında 50 baz puanlık daha büyük bir faiz artırımının düşünülebileceğini belirtti.

CME FedWatch Tool'a göre, piyasalar şu anda önümüzdeki ay 25 baz puanlık bir artırım olasılığını yüzde 90 olarak fiyatlandırırken, 50 baz puanlık bir artırım olasılığı yüzde 10 seviyesinde bulunuyor. Yüksek faiz oranları, altın gibi getiri sağlamayan varlıkları elde tutmanın fırsat maliyetini artırarak, değerli metali yatırımcılar için daha az çekici hale getiriyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 3 bin 724 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 693 dolar, en yüksek de 3 bin 758 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3 bin 725 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 40 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 993 lira, en yüksek de 6 bin 97 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 42 liradan alıcı buluyor.