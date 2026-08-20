Altın 7 bin liraya dayandı. Kar satışları başladı
20.08.2026 07:25
Altın, ABD hazine tahvil getirilerindeki düşüşle yükselişini sürdürüyor.
Altın, dünkü seansta yüzde 4'ün üzerinde yükseldikten sonra, ABD Hazine tahvil getirilerindeki keskin düşüşün de etkisiyle ons başına yaklaşık 4 bin 500 dolar seviyesinde kaldı. ABD Hazine Bakanlığı, 30 yıllık tahvil getirisinin bu hafta başında 2007'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından, önümüzdeki birkaç ay içinde 10, 20 ve 30 yıllık tahvillerin geri alımını iki katından fazla artıracağını açıkladı.
Düşük borçlanma maliyetleri, kupon getirisi olmayan değerli metalleri piyasalarda tutmanın fırsat maliyetini düşürerek yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor. Bu arada, Fed'in Temmuz ayı toplantısının tutanakları, bazı politika yapıcıların daha sonraki dönemlerde daha keskin enflasyon baskısını önlemek için bu yıl faiz oranlarını artırmayı savunduğunu doğruladı.
Öte yandan, ABD ve İran arasındaki çıkmazın devam etmesiyle Ortadoğu'daki artan belirsizlik, enflasyon risklerini gündemde tuttu.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 525 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 484 dolar, en yüksek de 4 bin 527 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 497 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 971 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 914 lira, en yüksek de 6 bin 979 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 932 liradan alıcı buluyor.