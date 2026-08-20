Altın 7 bin liraya dayandı. Kar satışları başladı

Altın, dünkü seansta yüzde 4'ün üzerinde yükseldikten sonra, ABD Hazine tahvil getirilerindeki keskin düşüşün de etkisiyle ons başına yaklaşık 4 bin 500 dolar seviyesinde kaldı. ABD Hazine Bakanlığı, 30 yıllık tahvil getirisinin bu hafta başında 2007'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından, önümüzdeki birkaç ay içinde 10, 20 ve 30 yıllık tahvillerin geri alımını iki katından fazla artıracağını açıkladı.

Düşük borçlanma maliyetleri, kupon getirisi olmayan değerli metalleri piyasalarda tutmanın fırsat maliyetini düşürerek yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor. Bu arada, Fed'in Temmuz ayı toplantısının tutanakları, bazı politika yapıcıların daha sonraki dönemlerde daha keskin enflasyon baskısını önlemek için bu yıl faiz oranlarını artırmayı savunduğunu doğruladı.

Öte yandan, ABD ve İran arasındaki çıkmazın devam etmesiyle Ortadoğu'daki artan belirsizlik, enflasyon risklerini gündemde tuttu.