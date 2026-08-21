Altın 7 bin lirayı aştı

Altın , ons başına 4 bin 500 doların üzerinde işlem gördü ve döviz ve tahvil piyasalarındaki artan oynaklık nedeniyle yatırımcıların güvenli liman metallerine yönelmesiyle, üçüncü haftalık kazancını da art arda yakalamaya doğru ilerledi.

Yükselen petrol fiyatları ise enflasyon risklerini vurgulamaya devam etti. Değerli metal, ABD Hazine Bakanlığı'nın borçlanma maliyetlerini kontrol altına almak amacıyla uzun vadeli borç geri alımlarını en az iki katına çıkarma planlarını açıklamasının ardından Çarşamba günü yüzde 4'ten fazla yükseldi ve bu durum Hazine tahvil getirilerini ve doları keskin bir şekilde düşürdü.

Altın , Hazine tahvil getirilerinin Çarşamba günkü düşüşü tersine çevirmesinin ardından bile bu kazanımlarını korudu; hükümetin uzun vadeli borçlanma maliyetlerini dizginleme çabalarının yalnızca geçici bir çözüm sağlayabileceği endişeleri vardı.

Bu arada, ABD'nin İran'a karşı kapsamlı yeni ekonomik yaptırımlar uygulamaya hazırlanmasıyla petrol fiyatları yükselişini sürdürdü. Öte yandan, altın, özellikle Çin'den gelen güçlü yatırım talebi ve merkez bankalarının devam eden alımlarıyla desteklenmeye devam etti.