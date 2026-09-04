Altın alacak ve satacaklar dikkat. 2 gündür yükselişte

Altın, art arda iki seanslık yükselişin ardından ons başına 4 bin 500 dolara yakın işlem gördü. Bu yükseliş, Fed yöneticisi Christopher Waller'ın güvercinvari açıklamalarının piyasaları Eylül ayında faiz artırımı beklentilerini düşürmeye yönlendirmesiyle gerçekleşti.

Waller, fiyat baskılarının azalmaya devam etmesi halinde faizleri değiştirmemeyi tercih edeceğini söyledi. Yatırımcılar artık Eylül ayında faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 50 olarak görüyor; bu oran bir gün önce yaklaşık yüzde 63'dü.

Yatırımcılar ayrıca Fed'in politika görünümüne ilişkin ek ipuçları için bugün açıklanacak istihdam raporunu ve gelecek haftaki enflasyon verilerini bekliyor.

Waller'ın açıklamalarının ardından ABD doları ve Hazine tahvil getirileri keskin bir düşüş göstererek altını destekledi. Bu arada, Ortadoğu 'daki devam eden çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndan yapılan sevkiyatlara ilişkin artan belirsizlik nedeniyle petrol fiyatları haftalık güçlü bir kazanç yolunda ilerlerken, enflasyon riskleri odak noktasında kaldı.