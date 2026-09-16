Altın alacaklar dikkat. Gözler saat 21:00'e çevrildi

Altın, ons başına 4 bin 300 dolar ın üzerinde tutunmaya çalışıyor. Yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın son politika kararını temkinli bir şekilde beklemesiyle yaklaşık altı haftanın en düşük seviyelerine kadar geriledi.

Fed 'in, enflasyon baskılarını kontrol altına almak amacıyla yaklaşık üç yıl sonra ilk kez faiz oranlarını 25 baz puan artırması bekleniyor. Yatırımcılar ayrıca, Ekim veya Aralık aylarında olası bir faiz artırımına ilişkin beklentilerin artmasıyla birlikte, yılın ilerleyen dönemlerinde bir başka faiz artırımına dair ipuçları da arayacaklar.

Japonya Merkez Bankası'nın da bu hafta borçlanma maliyetlerini artırması beklenirken, İngiltere Merkez Bankası'nın politika değişikliği yapmaması muhtemel.

Bu arada, Ortadoğu'da artan arz kesintileriyle birlikte enflasyon endişelerini körükleyen yükselen enerji maliyetlerinden dolayı altın fiyatları ek baskı altında kaldı.

Yüksek tahvil getirileri de getiri sağlamayan metaller üzerinde baskı oluşturdu; ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisi 2007'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.