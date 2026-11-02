Altın cephesinde dip görüldü mü?
02.11.2026 07:15
Bir yılın en düşük seviyelerinden mütevazı bir dönüş yapan altın fiyatlarında hareketli saatler yaşanıyor.
Altın fiyatları haftaya ons başına 3 bin 900 doların üzerine çıkarak, düşen petrol fiyatlarının enflasyon ve olası faiz artışlarına ilişkin endişeleri hafifletmesiyle bir yıllık en düşük seviyelerinden mütevazı bir şekilde toparlandı.
Petrol fiyatları, ara seçimlerin ardından İran'a karşı ABD'nin yeniden askeri müdahalesini önlemeye yönelik devam eden diplomatik çabaların işaretleri arasında düştü. ABD Başkanı Donald Trump daha önce seçimden sonra İran'a karşı saldırılara yeniden başlama tehdidinde bulunmuştu, Tahran ise daha geniş çaplı bir misilleme uyarısında bulunmuştu.
Bu arada, yatırımcılar, Fed'in para politikası görünümüne ilişkin daha fazla bilgi edinmek için bu hafta yakından takip edilen ABD istihdam raporunu bekliyor; piyasalar şu anda Aralık ayında faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 75 olarak değerlendiriyor.
Geçen hafta, enerji kaynaklı enflasyona ilişkin süregelen endişeler Fed'in faiz artırımlarına ilişkin beklentileri güçlendirdiği için altın önemli bir satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Yapay zeka endişeleriyle tetiklenen daha geniş bir küresel hisse senedi satış dalgası da yatırımcıları diğer varlıklardaki kayıpları karşılamak için altın varlıklarını tasfiye etmeye yöneltti.
ONS ALTIN
Ons altın güne 3 bin 882 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 881 dolar, en yüksek de 3 bin 914 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3 bin 901 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 233 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 233 lira, en yüksek de 6 bin 289 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 269 liradan alıcı buluyor.
Altın Türü
|Sembol
|Satış
|Değişim
|Saat
|6.276,40
|+ 0.87%
|08:15
|3.906,55
|+ 0.80%
|08:15
|41.687,67
|- 3.97%
|15:57
|10.137,27
|+ 0.82%
|08:14
|20.274,55
|+ 0.82%
|08:14
|40.486,52
|+ 0.82%
|08:14
|42.949,05
|- 3.97%
|15:57
14 Ayar Altın TL/Gr
|3.635,34
|+ 0.78%
|08:15
18 Ayar Altın TL/Gr
|4.658,27
|+ 0.78%
|08:15
|41.923,73
|+ 0.78%
|08:15
Has Altın
|6.245,22
|+ 0.87%
|08:15