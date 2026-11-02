Altın cephesinde dip görüldü mü?

Altın fiyatları haftaya ons başına 3 bin 900 doların üzerine çıkarak, düşen petrol fiyatlarının enflasyon ve olası faiz artışlarına ilişkin endişeleri hafifletmesiyle bir yıllık en düşük seviyelerinden mütevazı bir şekilde toparlandı.

Petrol fiyatları, ara seçimlerin ardından İran'a karşı ABD'nin yeniden askeri müdahalesini önlemeye yönelik devam eden diplomatik çabaların işaretleri arasında düştü. ABD Başkanı Donald Trump daha önce seçimden sonra İran'a karşı saldırılara yeniden başlama tehdidinde bulunmuştu, Tahran ise daha geniş çaplı bir misilleme uyarısında bulunmuştu.

Bu arada, yatırımcılar, Fed 'in para politikası görünümüne ilişkin daha fazla bilgi edinmek için bu hafta yakından takip edilen ABD istihdam raporunu bekliyor; piyasalar şu anda Aralık ayında faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 75 olarak değerlendiriyor.

Geçen hafta, enerji kaynaklı enflasyona ilişkin süregelen endişeler Fed'in faiz artırımlarına ilişkin beklentileri güçlendirdiği için altın önemli bir satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Yapay zeka endişeleriyle tetiklenen daha geniş bir küresel hisse senedi satış dalgası da yatırımcıları diğer varlıklardaki kayıpları karşılamak için altın varlıklarını tasfiye etmeye yöneltti.