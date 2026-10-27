Altın dip seviyeden dönecek mi?

Altın fiyatları, son üç aydan fazla bir sürenin en düşük seviyesine geriledikten sonra bugün ons başına 4 bin 10 dolar civarında seyretti. Düşen petrol fiyatları ve Fed 'in politika kararı öncesinde alım fırsatlarının etkisiyle fiyatlar bir miktar destek buldu.

ABD-İran gerilimini azaltmaya yönelik yenilenen diplomatik çabalar nedeniyle ham petrol fiyatları üst üste ikinci seansta düşüş göstererek kısa vadeli enflasyon endişelerini hafifletti. Bununla birlikte, enerji fiyatları yüksek seviyelerde kalmaya devam ederek enflasyon risklerini gündemde tuttu ve daha fazla parasal sıkılaştırma beklentilerini destekledi; bu da getiri sağlamayan altın üzerinde baskı oluşturabilir. Fed'in bu hafta faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor ve piyasalar, faiz görünümüne ilişkin ipuçları için politika yapıcıların ileriye dönük yönlendirmelerine odaklanmış durumda. CME FedWatch Tool'a göre, piyasalar Aralık ayında faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 82 olarak fiyatlıyor. Yatırımcılar ayrıca, ekonomik görünüm ve Fed'in politika yolu hakkında daha fazla bilgi edinmek için yaklaşan ABD GSYİH ve PCE fiyat endeksi verilerini de izleyecekler.