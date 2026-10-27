Altın dip seviyeden dönecek mi?
27.10.2026 07:14
Son Güncelleme: 27.10.2026 07:38
3 ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra alım fırsatlarıyla destek bulan ons altın 4 bin 10 dolar seviyelerinde. Piyasalarda dip arayışı sürerken günün bant aralığı netleşti.
Altın fiyatları, son üç aydan fazla bir sürenin en düşük seviyesine geriledikten sonra bugün ons başına 4 bin 10 dolar civarında seyretti. Düşen petrol fiyatları ve Fed'in politika kararı öncesinde alım fırsatlarının etkisiyle fiyatlar bir miktar destek buldu.
ABD-İran gerilimini azaltmaya yönelik yenilenen diplomatik çabalar nedeniyle ham petrol fiyatları üst üste ikinci seansta düşüş göstererek kısa vadeli enflasyon endişelerini hafifletti. Bununla birlikte, enerji fiyatları yüksek seviyelerde kalmaya devam ederek enflasyon risklerini gündemde tuttu ve daha fazla parasal sıkılaştırma beklentilerini destekledi; bu da getiri sağlamayan altın üzerinde baskı oluşturabilir. Fed'in bu hafta faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor ve piyasalar, faiz görünümüne ilişkin ipuçları için politika yapıcıların ileriye dönük yönlendirmelerine odaklanmış durumda. CME FedWatch Tool'a göre, piyasalar Aralık ayında faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 82 olarak fiyatlıyor. Yatırımcılar ayrıca, ekonomik görünüm ve Fed'in politika yolu hakkında daha fazla bilgi edinmek için yaklaşan ABD GSYİH ve PCE fiyat endeksi verilerini de izleyecekler.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 17 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 3 dolar, en yüksek de 4 bin 21 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 15 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 426 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 409 lira, en yüksek de 6 bin 436 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 428 liradan alıcı buluyor.
Altın Türü
|Sembol
|Satış
|Değişim
|Saat
|6.420,85
|- 0.08%
|08:03
|4.011,51
|- 0.14%
|08:03
|42.836,70
|- 0.40%
|17:00
|10.403,37
|- 0.15%
|08:03
|20.806,73
|- 0.15%
|08:03
|41.549,25
|- 0.15%
|08:03
|44.132,84
|- 0.40%
|17:00
14 Ayar Altın TL/Gr
|3.720,53
|- 0.10%
|08:03
18 Ayar Altın TL/Gr
|4.767,44
|- 0.10%
|08:03
|42.906,45
|- 0.10%
|08:03
Has Altın
|6.388,95
|- 0.08%
|08:03