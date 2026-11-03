Altın düşer mi, yükselir mi? Yüzde 2'lik sıçramanın ardından kritik viraj

Altın , bir önceki seansta yaklaşık yüzde 2 yükseldikten sonra ons başına 3 bin 950 dolar civarında işlem gördü ve ABD ile İran arasında diplomatik ilerleme işaretleri ve enflasyon endişelerinin azalmasıyla petrol fiyatlarının düşmesiyle bir yıllık en düşük seviyelerinden toparlandı. ABD Başkanı Donald Trump müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirtirken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, hükümetine ülkenin dini lideri tarafından barış görüşmelerini sürdürme konusunda daha fazla yetki verildiğini söyledi. Ancak dış basında ABD ordusunun İran'ın Keşm Adası'na saldırı düzenlediğini açıkladı. İran basını da, İran ile ABD arasında arabulucular üzerinden mesaj alışverişinin olağan şekilde devam ettiği fakat bu konuda yeni bir gelişme yaşanmadığı bildirildi.

Ortadoğu'daki çatışma enerji fiyatlarını yükseltip enflasyonu körüklediği ve merkez bankalarının faiz oranlarını artırmasına yol açtığı için altın bu yıl sürekli baskı altında kaldı. Teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki küresel satış dalgası da yaygın tasfiyelere yol açarak değerli metaller piyasaları üzerinde daha fazla baskı oluşturdu. Bu arada, yatırımcılar, Trump yönetimi ve Cumhuriyetçi Parti'nin yüksek enerji maliyetleri nedeniyle artan siyasi baskıyla karşı karşıya kalması nedeniyle ABD ara seçimlerini yakından izliyor.