Altın yükselişe geçti, günün en yüksek seviyeleri görüldü
05.11.2026 07:31
Son Güncelleme: 05.11.2026 07:42
ABD-İran çatışmasının sona erme umutları petrolü düşürürken altını zirveye taşıdı.
Altın, ons başına 4 bin 100 doların üzerine çıkarak önceki seansın kazanımlarını genişletti. ABD ara seçimlerinde Demokratların zaferi, ABD-İran çatışmasının sona ermesi umutlarını güçlendirdi ve petrol fiyatlarında keskin bir düşüşe neden oldu. Değerli metal ayrıca, zayıflayan ABD doları ve düşen Hazine tahvil getirilerinden de destek buldu ve bu da yatırımcılar için cazibesini artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin savaş nedeniyle kaybettiğini kabul etti ve benzin fiyatlarının yenilginin arkasındaki bir faktör olduğunu belirtti, ancak İran'a yönelik saldırıları artırmak için acil bir plan olmadığını da ima etti.
Düşük petrol fiyatları, enflasyon baskılarını hafifletebilir ve potansiyel kısa vadeli faiz artışlarına ilişkin endişeleri azaltabilir. Yatırımcılar şimdi dikkatlerini yarın açıklanacak olan ve Fed'in para politikası beklentilerini etkileyebilecek önemli ABD istihdam raporuna çeviriyor. CME FedWatch Tool'a göre, yatırımcılar şu anda Aralık ayında Fed'in faiz artırımı yapma olasılığını yüzde 79 olarak görüyor.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 64 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 58 dolar, en yüksek de 4 bin 147 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 140 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 535 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 526 lira, en yüksek de 6 bin 672 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 669 liradan alıcı buluyor.
Altın Türü
|Sembol
|Satış
|Değişim
|Saat
|6.664,45
|+ 1.98%
|07:42
|4.142,05
|+ 1.92%
|07:42
|43.617,18
|+ 2.04%
|17:00
|10.816,03
|+ 1.92%
|07:42
|21.632,06
|+ 1.92%
|07:42
|43.197,36
|+ 1.92%
|07:42
|44.936,95
|+ 2.04%
|17:00
14 Ayar Altın TL/Gr
|3.859,72
|+ 1.89%
|07:42
18 Ayar Altın TL/Gr
|4.945,80
|+ 1.89%
|07:42
|44.511,68
|+ 1.89%
|07:42
Has Altın
|6.631,34
|+ 1.98%
|07:42