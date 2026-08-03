Altın fiyatları Trump'ın açıklamasıyla yön değiştirdi

Altın, ons başına 4 bin 70 doların üzerine çıkarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile barış görüşmelerinin bugün yeniden başlayacağını söylemesinin ardından önceki seanstaki kayıplarını telafi etti.

Bu açıklama petrol fiyatlarını düşürürken, enflasyon ve faiz oranı görünümüne ilişkin endişeleri de azalttı. Trump, Suudi Arabistan da dahil olmak üzere önemli Orta Doğu müttefiklerinin, planlanan grevleri askıya alıp bunun yerine diplomatik bir anlaşmaya varması yönünde kendisine çağrıda bulunduğunu söylerken, Hürmüz Boğazı'nın hızla yeniden açılması çağrısını yineledi.

Yatırımcılar ayrıca, Cuma günü yakından takip edilen aylık istihdam raporuyla öne çıkan yoğun bir ABD işgücü piyasası verisi haftasına da odaklandı.

Geçen hafta, üç yetkilinin muhalefet şerhi vermesine rağmen, Fed faiz oranlarını değiştirmedi; yetkililer, eylemin çok uzun süre geciktirilmesinin sonunda daha agresif bir politika sıkılaştırması gerektirebileceği konusunda uyardı.

Piyasalar şu anda Eylül ayında Fed'in 25 baz puanlık bir faiz artırımı yapma olasılığını yaklaşık yüzde 68 olarak fiyatlıyor.