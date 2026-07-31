Altın fiyatları yeniden düşüşte

Altın, ons başına 4 bin 80 doların altına geriledi. Değerli metal bu hafta, Ortadoğu'daki yeniden alevlenen çatışmalardan kaynaklanan gerilimle düşüş yaşıyor.

Bununla birlikte, daha sıkı para politikası beklentileri, piyasaların Eylül ayında Fed'in faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 63 olarak fiyatlandırmasıyla, daha fazla kazancı sınırlamaya devam etti.

Bu arada, ABD ordusu, Tahran'ın Orta Doğu'daki ABD varlıklarına yönelik saldırılarına misilleme olarak İran hedeflerine yeni saldırılar düzenleyerek, yakın vadede herhangi bir diplomatik anlaşma olasılığını azalttı.

Altın ayrıca bu ay yüzde 2'den fazla artış göstererek, beş ay sonra ilk aylık kazancını kaydetme yolunda ilerliyor.