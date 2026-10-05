Altın fiyatları yeniden tırmanışta. Kritik sınır aşıldı

Altın , ons başına 4 bin 150 doların üzerine çıkarak, ABD'den gelen beklenenden düşük istihdam verilerinin, Fed'in faiz oranlarını daha da artırması yönündeki baskıyı azaltmasıyla önceki seanstaki kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Cuma günü açıklanan veriler, ABD ekonomisinin Eylül ayında sadece 29 bin yeni iş eklediğini gösterdi; bu, Ağustos ayındaki aşağı yönlü revize edilmiş 133 binlik artışın ardından, 90 binlik artış beklentisinin çok altında kaldı.

İşsizlik oranı yüzde 4,2'ye yükselirken, yıllık ücret artışı beklenmedik bir şekilde yüzde 3'e gerileyerek Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Piyasalar şu anda Fed 'in bu ay politika değişikliği yapmama olasılığını yaklaşık yüzde 80 olarak fiyatlandırırken, Aralık ayında faiz artırımı beklentisi yüzde 69 civarında kaldı.

Bu arada, yüksek ABD Hazine tahvil getirileri değerli metaller üzerinde baskı oluşturmaya devam etti ve ABD 10 yıllık tahvil getirisi 2002'den bu yana en yüksek seviyesine yakın seyretti.

Yatırımcılar ayrıca, Suudi Arabistan destekli Yemen güçlerinin İran destekli Husi milislerinin kontrolündeki bölgeleri geri almak için tam ölçekli bir askeri operasyon başlatmasıyla Ortadoğu'daki risklerin artmasıyla da karşı karşıya kaldı.