Altın fiyatlarına Fed desteği, işte son durum

Dün açıklanan veriler de ABD'de özel sektördeki istihdamın geçen ay beklenenden daha fazla yavaşladığını gösterirken, yatırımcılar işgücü piyasası koşulları ve Fed'in politika görünümüne ilişkin yeni bilgiler için bugün açıklanacak tarım dışı istihdam raporunu bekliyor.

Piyasalar, Eylül ayında Fed'in faiz artırımı yapma olasılığını yüzde 60'ın üzerinde fiyatlamaya devam ediyor.

Altın ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndan yapılan petrol sevkiyatlarındaki artıştan ve dolaylı ABD-İran görüşmelerindeki ilerleme işaretlerinden de destek aldı; bu durum petrol fiyatlarını düşürdü ve enflasyon endişelerini azalttı.