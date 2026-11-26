Altın fiyatları ons başına 3 bin 550 dolara doğru gerileyerek düşüş trendine devam etti. Beklenenden daha güçlü gelen ABD ekonomik verileri, Fed 'in önümüzdeki ay faiz artırımı yapacağı beklentilerini güçlendirdi.

ABD'de çekirdek PCE enflasyonu Ekim ayında yıllık bazda yüzde 3,3 artarak 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu arada, ikinci bir tahmin, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 4,3 büyüdüğünü gösterdi; bu oran bir önceki çeyrekteki yüzde 2,2'lik büyümeden daha hızlıydı ve daha önceki yüzde 3,5'lik tahmini aştı.

Piyasalar artık Aralık ayında neredeyse kesin olarak 25 baz puanlık bir faiz artırımını fiyatlandırıyor; Ocak ayında da bir artırım olasılığı değerlendiriliyor. Bu arada, ABD'nin Çin ithalatına yüzde 20 oranında yeni gümrük vergileri ve AB, Japonya ve Hindistan da dahil olmak üzere 13 ortağı hedef alan ek ticaret önlemleri önermesiyle ticaret gerilimleri yeniden ortaya çıktı.

Önerilen önlemler, bazı Çin mallarına uygulanan gümrük vergilerini yüzde 45'e çıkarabilir ve Pekin'in ticaret taahhütlerini yerine getirememesi durumunda daha fazla artış mümkün olabilir.