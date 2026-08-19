Altın fiyatlarında hızlı hareket
19.08.2026 07:23
Son Güncelleme: 19.08.2026 15:55
Altın, ABD'deki tahvil piyasasındaki gerginliği azalmasıyla birlikte yükselişe geçti.
Altın fiyatları hızla yükseliyor. ABD Hazine Bakanlığı, uzun vadeli nominal kuponlu menkul kıymetler için düzenlenen likidite destek geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracak. Bu geri alım operasyonlarının büyüklüğündeki artış, Hazine'nin piyasa katılımcılarından sürekli güçlü talep gören uzun vadeli nominal menkul kıymetlerde likidite desteğini artırma isteğini yansıtıyor.
19 yılın zirvesine ulaşan ABD 30 yıllık tahvil getirisi 9 baz puan düşerek yüzde 5.187'ye geriledi.
Bu gelişmenin etkisiyle birlikte altın fiyatları üzerindeki baskı kalktı ve yükseliş başladı.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 336 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 324 dolar, en yüksek de 4 bin 425 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 424 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 676 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 665 lira, en yüksek de 6 bin820 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 817 liradan alıcı buluyor.