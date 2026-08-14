Altın fiyatlarında irtifa kaybı. Hızla geriledi

Altın, ons başına 4.350 doların altına düşerek, yatırımcıların Fed'in politika görünümünü ve Ortadoğu'daki gelişmeleri değerlendirirken kar realizasyonu yapmasıyla önceki seanstaki kayıplarını genişletti.

Dün açıklanan veriler, ABD çekirdek üretici fiyatlarının Temmuz ayında beklenenden daha az arttığını göstererek, Çarşamba günkü düşük TÜFE raporunun ardından enflasyon baskılarının genel olarak yoğunlaşmadığına dair daha fazla kanıt sundu. Daha düşük fiyat verileri, Fed'in kısa vadede faiz oranlarını artırması üzerindeki baskıyı azaltıyor. Piyasalar artık Eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz artışı olasılığını yüzde 35 civarında fiyatlıyor, bu oran bir hafta önce yüzde 55'ti.

Bu arada, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik diplomatik çabalar çıkmaza girmiş durumda ve bu durum, yatırımcıları enerji fiyatlarını yükseltebilecek ve enflasyon baskılarını yeniden alevlendirebilecek bir tırmanma riskine karşı temkinli tutuyor.