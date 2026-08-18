Altın fiyatlarında kar satışı depremi
18.08.2026 07:20
Fed'in faiz artırımı beklentilerinin zayıflamasına rağmen yükseliş sonrası gelen satış baskısıyla gram altın 6.767 liraya geriledi.
Altın, ons başına 4 bin 400 doların altına gerileyerek, yatırımcıların güçlü bir rallinin ardından karlarını realize etmesiyle metal piyasasında yaşanan geniş çaplı geri çekilme ortamında önceki kazanımlarını tersine çevirdi.
Metaller ayrıca, enflasyon risklerini ve faiz oranı endişelerini gündemde tutan yükselen petrol fiyatlarından da baskı gördü. Bu hareketler, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçici barış anlaşmasını uzatmakla ilgilenmediğini söylemesinin ardından ABD ve İran arasında yeni bir anlaşma olasılığının azalmasıyla birlikte geldi.
Bu arada, ABD'den gelen bir dizi zayıf ekonomik verinin ardından Fed'in faiz artırımı beklentilerinin azalması altının desteğini bulmaya devam etti.
Piyasalar artık Fed'in Eylül ayında politika değişikliği yapmayacağını ve bir hafta öncesine kıyasla yıl sonuna kadar faiz artırımını tamamen fiyatlandırmadığını düşünüyor. Külçe altın ayrıca, özellikle Çin'den gelen güçlü yatırım talebi ve merkez bankası alımlarının devam etmesiyle de desteklendi.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 418 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 390 dolar, en yüksek de 4 bin 436 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 392 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 803 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 763 lira, en yüksek de 6 bin 834 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 767 liradan alıcı buluyor.
Altın Türü
|Sembol
|Satış
|Değişim
|Saat
|6.768,86
|- 0.52%
|07:46
|4.393,57
|- 0.53%
|07:46
|44.900,93
|+ 0.71%
|17:02
|10.948,43
|- 0.53%
|07:46
|21.896,87
|- 0.53%
|07:46
|43.726,15
|- 0.53%
|07:46
|46.259,53
|+ 0.71%
|17:02
14 Ayar Altın TL/Gr
|3.875,12
|- 0.51%
|07:46
18 Ayar Altın TL/Gr
|4.965,53
|- 0.51%
|07:46
|44.688,75
|- 0.51%
|07:46
Has Altın
|6.735,23
|- 0.52%
|07:46