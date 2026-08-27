Altın fiyatlarında kayıplar silindi. Gram altın yeniden yükselişte
27.08.2026 07:41
FED'in gelecek beklentileri değerlendirilirken altın fiyatları yükseldi.
Altın, ons başına 4 bin 650 dolara doğru yükselerek, yatırımcıların önümüzdeki ay yapılacak önemli bir toplantı öncesinde Fed'in para politikası görünümünü değerlendirmeye devam etmesiyle önceki seanstaki kayıplarının çoğunu telafi etti.
Dün açıklanan veriler, ABD PCE fiyatlarının Temmuz ayında beklenenden daha fazla arttığını ve Fed'in hedefinin oldukça üzerinde kaldığını göstererek faiz oranlarına ilişkin yükseliş beklentisini destekledi.
Yatırımcılar şimdi Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Cuma günü yıllık Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşmaya odaklanıyor, ancak merkez bankasının Eylül ayı politika kararına ilişkin net bir yönlendirme sunması beklenmiyor.
Bu arada, altın, sözde değer düşürme ticaretinin destek sağlamaya devam etmesiyle üç ayın en yüksek seviyesine yakın seyretti; yatırımcılar ABD borç krizi ve zayıf dolar risklerine karşı korunma arayışındaydı.
Öte yandan, Çin'in Hong Kong üzerinden net altın ithalatı, daha güçlü yatırım talebiyle desteklenerek Temmuz ayında aylık bazda yaklaşık yüzde 11 arttı.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 605 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 600 dolar, en yüksek de 4 bin 643 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 619 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 7 bin 107 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 105 lira, en yüksek de 7 bin 186 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 149 liradan alıcı buluyor.