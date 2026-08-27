Altın fiyatlarında kayıplar silindi. Gram altın yeniden yükselişte

Altın , ons başına 4 bin 650 dolara doğru yükselerek, yatırımcıların önümüzdeki ay yapılacak önemli bir toplantı öncesinde Fed'in para politikası görünümünü değerlendirmeye devam etmesiyle önceki seanstaki kayıplarının çoğunu telafi etti.

Dün açıklanan veriler, ABD PCE fiyatlarının Temmuz ayında beklenenden daha fazla arttığını ve Fed'in hedefinin oldukça üzerinde kaldığını göstererek faiz oranlarına ilişkin yükseliş beklentisini destekledi.

Yatırımcılar şimdi Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Cuma günü yıllık Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşmaya odaklanıyor, ancak merkez bankasının Eylül ayı politika kararına ilişkin net bir yönlendirme sunması beklenmiyor.

Bu arada, altın, sözde değer düşürme ticaretinin destek sağlamaya devam etmesiyle üç ayın en yüksek seviyesine yakın seyretti; yatırımcılar ABD borç krizi ve zayıf dolar risklerine karşı korunma arayışındaydı.

Öte yandan, Çin'in Hong Kong üzerinden net altın ithalatı, daha güçlü yatırım talebiyle desteklenerek Temmuz ayında aylık bazda yaklaşık yüzde 11 arttı.