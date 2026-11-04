Altın fiyatlarında sürpriz dengelenme

Altın fiyatları, yatırımcıların Ortadoğu diplomasisini takip etmesi ve faiz oranları ile mali politika konusunda ipuçları için ABD ara seçim sonuçlarını beklemesiyle, ons başına 3 bin 930 dolar civarında küçük bir değişiklik gösterdi.

İlk sonuçlar, Demokratların birkaç önemli yarışta kazanımlar elde ettiğini göstererek, Kongre kontrolünde değişiklik olasılığını ve ABD mali politikasının gelecekteki yönü konusunda belirsizliği artırdı.

Bu arada, ABD-İran müzakerelerine ilişkin çelişkili sinyallerin ham petrolü dört haftanın en düşük seviyesine yakın tutmasıyla, petrol fiyatlarındaki düşüş altın fiyatlarına destek vermeye devam etti. Tahran ve Washington, ABD'nin İran'ın Keşm Adası'na yönelik hava saldırılarının ardından arabuluculardan gelen önerileri gözden geçirdi.

Düşük enerji fiyatları, enflasyon endişelerini hafifletebilir ve uzun süreli parasal sıkılaştırma beklentilerini azaltabilir, potansiyel olarak düşük getirili varlıkların cazibesini artırabilir. Bununla birlikte, CME'nin FedWatch Aracı'na göre piyasalar, Aralık ayında Fed'in faiz artırımı yapma olasılığını hala yüzde 78 olarak görüyor.