Altın fiyatlarında sürpriz dengelenme
04.11.2026 07:08
Düşük enerji maliyetleri sıkılaşma baskısını azaltırken ons ve gram altın kritik eşikte tutunmayı başardı.
Altın fiyatları, yatırımcıların Ortadoğu diplomasisini takip etmesi ve faiz oranları ile mali politika konusunda ipuçları için ABD ara seçim sonuçlarını beklemesiyle, ons başına 3 bin 930 dolar civarında küçük bir değişiklik gösterdi.
İlk sonuçlar, Demokratların birkaç önemli yarışta kazanımlar elde ettiğini göstererek, Kongre kontrolünde değişiklik olasılığını ve ABD mali politikasının gelecekteki yönü konusunda belirsizliği artırdı.
Bu arada, ABD-İran müzakerelerine ilişkin çelişkili sinyallerin ham petrolü dört haftanın en düşük seviyesine yakın tutmasıyla, petrol fiyatlarındaki düşüş altın fiyatlarına destek vermeye devam etti. Tahran ve Washington, ABD'nin İran'ın Keşm Adası'na yönelik hava saldırılarının ardından arabuluculardan gelen önerileri gözden geçirdi.
Düşük enerji fiyatları, enflasyon endişelerini hafifletebilir ve uzun süreli parasal sıkılaştırma beklentilerini azaltabilir, potansiyel olarak düşük getirili varlıkların cazibesini artırabilir. Bununla birlikte, CME'nin FedWatch Aracı'na göre piyasalar, Aralık ayında Fed'in faiz artırımı yapma olasılığını hala yüzde 78 olarak görüyor.
ONS ALTIN
Ons altın güne 3 bin 921 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 919 dolar, en yüksek de 3 bin 964 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3 bin 940 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 301 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 300 lira, en yüksek de 6 bin 376 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 336 liradan alıcı buluyor.
Altın Türü
|Sembol
|Satış
|Değişim
|Saat
|6.342,88
|+ 0.66%
|07:23
|3.943,90
|+ 0.58%
|07:23
|42.746,18
|+ 1.03%
|17:00
|10.294,95
|+ 0.57%
|07:23
|20.591,06
|+ 0.57%
|07:23
|41.116,23
|+ 0.57%
|07:23
|44.039,59
|+ 1.03%
|17:00
14 Ayar Altın TL/Gr
|3.681,96
|+ 0.63%
|07:23
18 Ayar Altın TL/Gr
|4.718,01
|+ 0.63%
|07:23
|42.461,59
|+ 0.63%
|07:23
Has Altın
|6.311,37
|+ 0.66%
|07:23