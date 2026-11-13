Altın fiyatlarında tepki yükselişi

Altın fiyatları , üç ardışık seans boyunca düşüşün ardından ons başına 3 bin 900 doların üzerine çıktı, ancak daha güçlü ABD doları ve yükselen Hazine tahvil getirileri, Fed'in daha agresif faiz artırımlarına ilişkin artan beklentileri yansıttığı için keskin bir haftalık kayıp yolunda ilerlemeye devam etti.

Piyasa duyarlılığındaki değişim, beklenenden daha yüksek ABD tüketici enflasyon verileri ve Fed yetkililerinden gelen şahin yorumların ardından geldi; bazı politika yapıcılar enflasyonu kontrol altına almak için 50 baz puanlık daha büyük bir faiz artırımının gerekli olabileceğini öne sürdü.

Piyasalar şu anda Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımının olasılığını yaklaşık yüzde 85, 50 baz puanlık daha büyük bir artırımın olasılığını ise yüzde 15 olarak fiyatlıyor. Yatırımcılar ayrıca gelecek yıl ek faiz artırımları da bekliyor. Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump 'ın ABD'nin artık İran ile bir anlaşmaya ihtiyacı olmadığını belirtmesinin ardından altın, toparlanan petrol fiyatlarından daha fazla aşağı yönlü baskı gördü.