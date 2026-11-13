Altın fiyatlarında tepki yükselişi
13.11.2026 07:14
Üç seanslık düşüşün ardından toparlanan ons altın 3 bin 918 dolar seviyesine yükselirken, gram altın 6 bin 348 liradan işlem görüyor.
Altın fiyatları, üç ardışık seans boyunca düşüşün ardından ons başına 3 bin 900 doların üzerine çıktı, ancak daha güçlü ABD doları ve yükselen Hazine tahvil getirileri, Fed'in daha agresif faiz artırımlarına ilişkin artan beklentileri yansıttığı için keskin bir haftalık kayıp yolunda ilerlemeye devam etti.
Piyasa duyarlılığındaki değişim, beklenenden daha yüksek ABD tüketici enflasyon verileri ve Fed yetkililerinden gelen şahin yorumların ardından geldi; bazı politika yapıcılar enflasyonu kontrol altına almak için 50 baz puanlık daha büyük bir faiz artırımının gerekli olabileceğini öne sürdü.
Piyasalar şu anda Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımının olasılığını yaklaşık yüzde 85, 50 baz puanlık daha büyük bir artırımın olasılığını ise yüzde 15 olarak fiyatlıyor. Yatırımcılar ayrıca gelecek yıl ek faiz artırımları da bekliyor. Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin artık İran ile bir anlaşmaya ihtiyacı olmadığını belirtmesinin ardından altın, toparlanan petrol fiyatlarından daha fazla aşağı yönlü baskı gördü.
ONS ALTIN
Ons altın güne 3 bin 874 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 872 dolar, en yüksek de 3 bin 923 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3 bin 918 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 260 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 256 lira, en yüksek de 6 bin 352 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 348 liradan alıcı buluyor.