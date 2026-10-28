Altın fiyatlarını düşüren risk

Ons altın güne 4 bin 62 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 34 dolar en yüksek de 4 bin 70 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 34 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 501 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 461 lira, en yüksek de 6 bin 522 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 463 liradan alıcı buluyor.