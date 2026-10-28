Altın fiyatlarını düşüren risk
28.10.2026 08:34
Ons altın 4 bin 50 doların altına sarkarak kazançlarını geri verdi. Piyasada dengeleri değiştiren Fed belirsizliği ve enflasyon riski altında geri çekilmeleri destekliyor.
Altın, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaklaşan politika kararı ve Ortadoğu'daki jeopolitik gelişmeleri temkinli bir şekilde değerlendirmesiyle, iki ardışık seanslık yükselişin ardından ons başına 4 bin 50 doların altına düştü.
Fed'in faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor, ancak yatırımcılar Aralık ayında olası bir faiz artırımına dair ipuçları arayacaklar. Bu arada, Yeni Zelanda Merkez Bankası, piyasa beklentilerine rağmen politika faizini sabit tutarak, daha fazla parasal sıkılaştırmaya karşı temkinli bir duruş sergiledi.
Jeopolitik cephede ise, Ortadoğu çatışmasının seyrini etkileyebilecek çekişmeli bir İsrail seçimi nedeniyle petrol fiyatları dalgalanmaya devam ederken, piyasalar ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları olasılığıyla boğuştu.
Altın, bölgesel gerilimlerin enflasyon endişelerini körüklemesi ve daha yüksek faiz oranları beklentilerini güçlendirmesiyle bu yıl sürekli baskı altında kaldı ve getiri sağlamayan değerli metalin cazibesini azalttı.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 62 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 34 dolar en yüksek de 4 bin 70 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 34 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 501 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 461 lira, en yüksek de 6 bin 522 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 463 liradan alıcı buluyor.
Altın Türü
|Sembol
|Satış
|Değişim
|Saat
|6.455,25
|- 0.72%
|09:06
|4.029,66
|- 0.76%
|09:06
|43.113,36
|+ 0.65%
|17:01
|10.457,35
|- 0.76%
|09:06
|20.914,69
|- 0.76%
|09:06
|41.764,84
|- 0.76%
|09:06
|44.417,88
|+ 0.65%
|17:01
14 Ayar Altın TL/Gr
|3.729,17
|- 0.78%
|09:06
18 Ayar Altın TL/Gr
|4.778,52
|- 0.78%
|09:06
|43.006,01
|- 0.78%
|09:06
Has Altın
|6.424,65
|- 0.70%
|09:06