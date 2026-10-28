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NTV

Altın fiyatlarını düşüren risk

28.10.2026 08:34

Burak TaşçıEkonomi editörü

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Ons altın 4 bin 50 doların altına sarkarak kazançlarını geri verdi. Piyasada dengeleri değiştiren Fed belirsizliği ve enflasyon riski altında geri çekilmeleri destekliyor.

Altın fiyatlarını düşüren risk
iStockPhoto

Altın, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaklaşan politika kararı ve Ortadoğu'daki jeopolitik gelişmeleri temkinli bir şekilde değerlendirmesiyle, iki ardışık seanslık yükselişin ardından ons başına 4 bin 50 doların altına düştü.

 

Fed'in faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor, ancak yatırımcılar Aralık ayında olası bir faiz artırımına dair ipuçları arayacaklar. Bu arada, Yeni Zelanda Merkez Bankası, piyasa beklentilerine rağmen politika faizini sabit tutarak, daha fazla parasal sıkılaştırmaya karşı temkinli bir duruş sergiledi.

 

Jeopolitik cephede ise, Ortadoğu çatışmasının seyrini etkileyebilecek çekişmeli bir İsrail seçimi nedeniyle petrol fiyatları dalgalanmaya devam ederken, piyasalar ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları olasılığıyla boğuştu.

 

Altın, bölgesel gerilimlerin enflasyon endişelerini körüklemesi ve daha yüksek faiz oranları beklentilerini güçlendirmesiyle bu yıl sürekli baskı altında kaldı ve getiri sağlamayan değerli metalin cazibesini azalttı.

ONS ALTIN 1
iStockPhoto

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 62 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 34 dolar en yüksek de 4 bin 70 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 34 dolardan işlem geçiyor.

 

GRAM ALTIN

 

Gram altın güne 6 bin 501 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 461 lira, en yüksek de 6 bin 522 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 463 liradan alıcı buluyor.

Altın Türü

SembolSatışDeğişimSaat
Gram Altın
6.455,25- 0.72%09:06
Ons Altın
4.029,66- 0.76%09:06
Cumhuriyet Altını
43.113,36+ 0.65%17:01
Çeyrek Altın
10.457,35- 0.76%09:06
Yarım Altın
20.914,69- 0.76%09:06
Tam Altın
41.764,84- 0.76%09:06
Reşat Altını
44.417,88+ 0.65%17:01
14 Ayar Altın TL/Gr
3.729,17- 0.78%09:06
18 Ayar Altın TL/Gr
4.778,52- 0.78%09:06
Ata Altın
43.006,01- 0.78%09:06
Has Altın
6.424,65- 0.70%09:06