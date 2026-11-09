Altın haftaya hızlı başladı: 6 bin 600 lira barajı aşıldı

Altın , haftaya ons başına 4 bin 100 doların üzerine çıkarak geçen haftaki kazanımlarını genişletti; zayıf petrol fiyatları enflasyon baskılarını hafifletti, ancak daha şahin bir Fed beklentisi daha fazla yükselişi sınırladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla ilgili müzakerelerde önemli ilerleme kaydedilmesi durumunda İran'a ek saldırılar düzenlemesinin "son derece düşük bir ihtimal" olduğunu söylemesinin ardından petrol fiyatları baskı altında kaldı.

Bu arada, Cuma günü açıklanan ABD verileri, Ekim ayında iş büyümesinin hızlandığını ve işsizlik oranının yüzde 4,1'e düştüğünü göstererek işgücü piyasasının direncini vurguladı ve Aralık ayında olası bir Fed faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi.

Piyasalar artık yıl sonundan önce çeyrek puanlık bir faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 81 olarak fiyatlıyor; bu oran istihdam raporundan önce yüzde 71 idi. Yatırımcılar şimdi dikkatlerini, Fed'in para politikası yönüne dair daha fazla ipucu için bu hafta açıklanacak önemli ABD enflasyon verilerine çeviriyor.