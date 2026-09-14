Altın için gözler Fed kararında

Altın, üç haftalık düşüşün ardından haftaya ons başına 4 bin 300 dolar civarında seyrederek, yükselen petrol fiyatları ve Fed'in sıkı para politikası beklentileriyle baskı altında kaldı.

Suudi Arabistan'ın insansız hava aracı saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı 'nı bypass etmek için kullanılan önemli bir boru hattını kapatmasıyla petrol fiyatları bugün dört ayın en yüksek seviyelerine doğru sıçradı.

Uzun süren Ortadoğu krizi, küresel ekonomiye enflasyon ist bir ivme kazandırarak faiz oranlarına ilişkin şahin bir bakış açısını güçlendirdi. Piyasalar şu anda Fed'in Çarşamba günü politika faizini 25 baz puan artırma olasılığını yaklaşık yüzde 86 olarak fiyatlıyor.

Cuma günü açıklanan veriler, ABD tüketici enflasyonunun Ağustos ayında Temmuz ayıyla aynı seviyede ve tahminlerle uyumlu olarak yüzde 3,4'te sabit kaldığını, aylık TÜFE'nin ise üç ayın en güçlü artışıyla yüzde 0,4 yükseldiğini gösterdi.

İran savaşı toptan enerji maliyetlerini yükseltirken, ABD üretici fiyatları da Ağustos ayında hızlandı; işgücü piyasası verileri ise istihdamda devam eden bir direnç olduğunu gösterdi.