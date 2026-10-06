Altın neden düşüyor? İşte tüm sebepleri
06.10.2026 07:02
Son Güncelleme: 06.10.2026 07:05
ABD'de zayıf gelen istihdam verilerine rağmen Dolar Endeksi'nin güçlü kalması ve 24 yılın zirvesine çıkan Hazine tahvil getirileri altındaki yükselişi gölgeledi.
Altın, ons başına 4 bin 150 doların altında kalarak iki ayın en düşük seviyelerine yakın seyretti. Güçlü dolar ve yükselen Hazine tahvil getirileri, ABD'deki zayıf istihdam verileri ve Fed'in Ekim ayında faiz artırımı beklentilerinin azalmasından kaynaklanan desteği gölgede bıraktı.
Dolar, Avrupa genelinde artan siyasi belirsizlik ve mali kaygılar nedeniyle Euro'nun zayıflamasıyla büyük ölçüde güçlendi. Küresel tahvil satışlarının devam etmesiyle Hazine tahvil getirileri de 24 yılın en yüksek seviyelerine çıktı; bu satışlar artan mali riskler ve süregelen enflasyon endişeleriyle tetiklendi.
ISM verileri, ABD hizmet sektöründeki maliyet baskılarının geçen ay dört yıldan fazla bir süredir en hızlı şekilde arttığını gösterdi. Bu arada, piyasalar, beklenenden daha zayıf ABD istihdam verilerinin ardından Fed'in bu ay faiz oranlarını değiştirmeme olasılığını yaklaşık yüzde 78 olarak fiyatlıyor.
Öte yandan, Ortadoğu'dan gelen arz artışı işaretleri nedeniyle petrol fiyatları düştü ve enflasyon ve yüksek faiz oranlarına ilişkin endişeler azaldı.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 143 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 105 dolar, en yüksek de 4 bin 152 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 128 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 541 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 492 lira, en yüksek de 6 bin 564 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 525 liradan alıcı buluyor.
Altın Türü
|Sembol
|Satış
|Değişim
|Saat
|6.523,23
|- 0.28%
|07:34
|4.126,29
|- 0.35%
|07:34
|43.792,41
|- 0.34%
|17:01
|10.553,13
|- 0.35%
|07:34
|21.106,25
|- 0.35%
|07:34
|42.147,37
|- 0.35%
|07:34
|45.117,48
|- 0.34%
|17:01
14 Ayar Altın TL/Gr
|3.781,36
|- 0.30%
|07:34
18 Ayar Altın TL/Gr
|4.845,39
|- 0.30%
|07:34
|43.607,92
|- 0.30%
|07:34
Has Altın
|6.490,82
|- 0.28%
|07:34