Altın neden düşüyor? İşte tüm sebepleri

Altın , ons başına 4 bin 150 doların altında kalarak iki ayın en düşük seviyelerine yakın seyretti. Güçlü dolar ve yükselen Hazine tahvil getirileri, ABD'deki zayıf istihdam verileri ve Fed'in Ekim ayında faiz artırımı beklentilerinin azalmasından kaynaklanan desteği gölgede bıraktı.

Dolar , Avrupa genelinde artan siyasi belirsizlik ve mali kaygılar nedeniyle Euro'nun zayıflamasıyla büyük ölçüde güçlendi. Küresel tahvil satışlarının devam etmesiyle Hazine tahvil getirileri de 24 yılın en yüksek seviyelerine çıktı; bu satışlar artan mali riskler ve süregelen enflasyon endişeleriyle tetiklendi.

ISM verileri, ABD hizmet sektöründeki maliyet baskılarının geçen ay dört yıldan fazla bir süredir en hızlı şekilde arttığını gösterdi. Bu arada, piyasalar, beklenenden daha zayıf ABD istihdam verilerinin ardından Fed'in bu ay faiz oranlarını değiştirmeme olasılığını yaklaşık yüzde 78 olarak fiyatlıyor.

Öte yandan, Ortadoğu'dan gelen arz artışı işaretleri nedeniyle petrol fiyatları düştü ve enflasyon ve yüksek faiz oranlarına ilişkin endişeler azaldı.