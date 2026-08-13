Altın sahipleri dikkat. Günün ilk verisi geldi
13.08.2026 07:54
ABD enflasyon verilerinin düşük seyretmesiyle altın istikrarlı seyrini koruyor.
Altın, Perşembe günü ons başına 4 bin 400 doların üzerinde kalarak, ABD tüketici enflasyonunun nispeten istikrarlı seyretmesiyle, kısa vadede faiz oranlarını artırma baskısının azalmasıyla on haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyretti.
Dün açıklanan veriler, ABD tüketici enflasyonunun Temmuz ayında ikinci ay üst üste yavaşlayarak yüzde 3,4'e gerilediğini, bir önceki aya göre ise sadece yüzde 0,1 arttığını gösterdi.
Yatırımcılar şimdi, fiyat baskılarının gidişatına dair daha fazla ipucu için günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak üretici enflasyon verilerini bekliyor.
Piyasalar, Fed'in Eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımı yapma olasılığını yaklaşık yüzde 40 olarak görüyor. Bu oran bir gün önce neredeyse yüzde 50 idi.
Altın ayrıca, yatırımcılar Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin bir anlaşmanın olasılığını değerlendirirken petrol fiyatlarındaki geri çekilmeden de destek aldı. Bununla birlikte, çıkmaza giren müzakereler sırasında ABD ve İran arasındaki artan söylemler, yakın bir anlaşma olasılığını azalttı.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 409 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 391 dolar, en yüksek de 4 bin 449 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 395 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 769 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 745 lira, en yüksek de 6 bin 834 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 834 liradan alıcı buluyor.