Altın sahipleri dikkat. Günün ilk verisi geldi

Altın, Perşembe günü ons başına 4 bin 400 doların üzerinde kalarak, ABD tüketici enflasyonunun nispeten istikrarlı seyretmesiyle, kısa vadede faiz oranlarını artırma baskısının azalmasıyla on haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyretti.

Dün açıklanan veriler, ABD tüketici enflasyonunun Temmuz ayında ikinci ay üst üste yavaşlayarak yüzde 3,4'e gerilediğini, bir önceki aya göre ise sadece yüzde 0,1 arttığını gösterdi.

Yatırımcılar şimdi, fiyat baskılarının gidişatına dair daha fazla ipucu için günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak üretici enflasyon verilerini bekliyor.

Piyasalar, Fed'in Eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımı yapma olasılığını yaklaşık yüzde 40 olarak görüyor. Bu oran bir gün önce neredeyse yüzde 50 idi.

Altın ayrıca, yatırımcılar Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin bir anlaşmanın olasılığını değerlendirirken petrol fiyatlarındaki geri çekilmeden de destek aldı. Bununla birlikte, çıkmaza giren müzakereler sırasında ABD ve İran arasındaki artan söylemler, yakın bir anlaşma olasılığını azalttı.