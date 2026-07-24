Altın tepetaklak oldu, piyasalarda dengeler değişti

Altın fiyatları, Ortadoğu'daki çatışmanın tırmanmasıyla yükselen petrol fiyatlarının ABD'nin daha sıkı para politikası izlemesi gerektiği yönündeki argümanları güçlendirmesiyle, önceki seansta yaşanan yaklaşık yüzde 2'lik düşüşü sürdürerek ons ​​başına 4 bin 30 doların altına doğru geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı genişletilmiş askeri harekat uyarısında bulundu ve Tahran'ı Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik gelecekteki Husi saldırılarından sorumlu tutacağına söz verdi. Bu da Brent petrolünün Mayıs ayından bu yana ilk kez varil başına 100 doların üzerine çıkmasına yardımcı oldu.

Yüksek petrol fiyatları enflasyon korkularını körükleyerek, Fed'in daha sıkı bir politika izleyeceği beklentilerini artırdı ve getiri sağlamayan varlıklar üzerinde baskı oluşturdu.

Piyasalar şu anda Fed'in önümüzdeki hafta faiz artırımına yüzde 34 olasılık atfederken, Eylül ayında faiz artırımı olasılığı yüzde 81'in üzerine çıktı.

Bu arada, ABD'nin büyük ticaret ortaklarından yapılan ithalata yüzde 10-12,5 oranında yeni gümrük vergileri getirmesi, belirsiz piyasa ortamını daha da kötüleştirdi. Altın yine de mütevazı bir haftalık kazanç elde etme yolunda ilerliyor.