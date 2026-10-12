Altın üç gündür değer kazanıyor. Rusya'dan gelecek yakıt kaygıları azalttı
12.10.2026 08:02
ABD Başkanı Trump'ın Rus dizeli ihracat yasağının kaldırıldığını açıklaması enflasyon kaygılarını hafifletti; ons altın üst üste üçüncü günde de yükseldi.
Altın fiyatları ons başına 4 bin 200 doların üzerine çıkarak, petrol fiyatlarındaki düşüşün (Rusya'dan gelecek dizel yakıtın küresel yakıt kıtlığını hafifletebileceği umuduyla) enflasyon endişelerini azaltmasıyla üçüncü ardışık seansta da yükselişini sürdürdü.
Geçtiğimiz Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin Rusya'nın yüz binlerce ton dizel yakıt tedarik etmesi konusunda anlaşmaya vardığını ve Moskova'nın dizel ihracat yasağının kısmen kaldırıldığını söyledi.
Trump ayrıca Rusya ve Ukrayna'nın derhal yürürlüğe girecek bir "enerji ateşkesi" konusunda anlaştığını iddia etti.
Bu arada, Suudi Arabistan'ın ana havaalanı, bir gün önce 12 kişinin öldüğü ve 300'den fazla kişinin yaralandığı saldırının ardından dün İran destekli Husi militanları tarafından tekrar hedef alındı.
Saldırılar, Trump'ı Yemen'deki Husilere karşı misilleme eylemlerinde Suudi Arabistan'a katılmayı düşünmeye sevk etti. Öte yandan, yatırımcılar bu hafta ABD'nin önemli enflasyon rakamlarını bekliyor; bu rakamlar, Fed'in bir sonraki politika hamlesi hakkında yeni ipuçları sunabilir.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 191 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 184 dolar, en yüksek de 4 bin 217 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 196 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 663 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 629 lira, en yüksek de 6 bin 690 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 656 liradan alıcı buluyor.
Altın Türü
|Sembol
|Satış
|Değişim
|Saat
|6.638,59
|- 0.09%
|08:37
|4.185,67
|- 0.21%
|08:37
|44.262,98
|+ 1.29%
|15:57
|10.717,49
|- 0.20%
|08:37
|21.437,65
|- 0.19%
|08:37
|42.803,81
|- 0.20%
|08:37
|45.602,28
|+ 1.29%
|15:57
14 Ayar Altın TL/Gr
|3.822,85
|- 0.02%
|08:37
18 Ayar Altın TL/Gr
|4.898,55
|- 0.02%
|08:37
|44.086,16
|- 0.02%
|08:37
Has Altın
|6.605,60
|- 0.09%
|08:37