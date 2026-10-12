Altın üç gündür değer kazanıyor. Rusya'dan gelecek yakıt kaygıları azalttı

Altın fiyatları ons başına 4 bin 200 doların üzerine çıkarak, petrol fiyatlarındaki düşüşün (Rusya'dan gelecek dizel yakıtın küresel yakıt kıtlığını hafifletebileceği umuduyla) enflasyon endişelerini azaltmasıyla üçüncü ardışık seansta da yükselişini sürdürdü.

Geçtiğimiz Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin Rusya'nın yüz binlerce ton dizel yakıt tedarik etmesi konusunda anlaşmaya vardığını ve Moskova'nın dizel ihracat yasağının kısmen kaldırıldığını söyledi.

Trump ayrıca Rusya ve Ukrayna'nın derhal yürürlüğe girecek bir "enerji ateşkesi " konusunda anlaştığını iddia etti.

Bu arada, Suudi Arabistan'ın ana havaalanı, bir gün önce 12 kişinin öldüğü ve 300'den fazla kişinin yaralandığı saldırının ardından dün İran destekli Husi militanları tarafından tekrar hedef alındı.

Saldırılar, Trump'ı Yemen'deki Husilere karşı misilleme eylemlerinde Suudi Arabistan'a katılmayı düşünmeye sevk etti. Öte yandan, yatırımcılar bu hafta ABD'nin önemli enflasyon rakamlarını bekliyor; bu rakamlar, Fed'in bir sonraki politika hamlesi hakkında yeni ipuçları sunabilir.