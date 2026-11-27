Altın üzerindeki likidite baskısı kalktı. İşte fiyatları yukarı çeken piyasa sırrı
27.11.2026 07:29
Borsadaki kayıplarını kapatmak için altın satan yatırımcıların satışlarını durdurmasıyla kıymetli metaller nefes aldı. Gram altın 5 bin 937 liraya yükseldi.
Altın, ons başına 3 bin 600 doların üzerine çıkarak, Ağustos 2025'ten bu yana en düşük seviyelerinden toparlandı. Teknoloji ve yapay zeka hisseleri, son dönemdeki satış dalgasının ardından istikrar kazanarak, kıymetli metaller üzerindeki likidite kaynaklı baskıyı hafifletti.
Hisse senedi piyasalarındaki düşüşler, yatırımcıların diğer varlıklardaki kayıplarını karşılamak için pozisyonlarını tasfiye etmelerine yol açtığı için altın ve diğer metaller önemli satış baskısı altına girmişti.
Bu arada, piyasa katılımcıları Fed'in politika görünümünü değerlendirmeye devam ederken, beklenenden daha güçlü ABD ekonomik verileri, gelecek ay faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi.
Piyasalar şu anda Aralık ayında neredeyse kesin olarak 25 baz puanlık bir artışı fiyatlandırırken, Ocak ayında bir artış daha olasılığı da devam ediyor. Japonya ve Avrupa merkez bankalarından gelen daha fazla parasal sıkılaştırma sinyalleri de kıymetli metaller üzerinde baskı oluşturarak toparlanmalarını sınırladı.
ONS ALTIN
Ons altın güne 3 bin 565 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 557 dolar, en yüksek de 3 bin 637 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3 bin 627 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 5 bin 809 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 808 lira, en yüksek de 5 bin 937 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 923 liradan işlem geçiyor.