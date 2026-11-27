Altın , ons başına 3 bin 600 doların üzerine çıkarak, Ağustos 2025'ten bu yana en düşük seviyelerinden toparlandı. Teknoloji ve yapay zeka hisseleri, son dönemdeki satış dalgasının ardından istikrar kazanarak, kıymetli metaller üzerindeki likidite kaynaklı baskıyı hafifletti.

Hisse senedi piyasalarındaki düşüşler, yatırımcıların diğer varlıklardaki kayıplarını karşılamak için pozisyonlarını tasfiye etmelerine yol açtığı için altın ve diğer metaller önemli satış baskısı altına girmişti.

Bu arada, piyasa katılımcıları Fed'in politika görünümünü değerlendirmeye devam ederken, beklenenden daha güçlü ABD ekonomik verileri, gelecek ay faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi.

Piyasalar şu anda Aralık ayında neredeyse kesin olarak 25 baz puanlık bir artışı fiyatlandırırken, Ocak ayında bir artış daha olasılığı da devam ediyor. Japonya ve Avrupa merkez bankalarından gelen daha fazla parasal sıkılaştırma sinyalleri de kıymetli metaller üzerinde baskı oluşturarak toparlanmalarını sınırladı.