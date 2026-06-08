Altın yatay seyre yöneldi

08.06.2026 07:35

Son Güncelleme: 08.06.2026 14:39

Burak Taşçı

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Altın, Ortadoğu'daki endişeler nedeniyle düşüş yaşarken son gelen İran açıklamasıyla birlikte kayıplarını silmeye başladı.

Altın yatay seyre yöneldi
Anadolu Ajansı

Altın, Ortadoğu'daki gerilimlerin yeniden artmasıyla yükseliş gösterse de İran'ın açıklaması tansiyonu düşürdü. İran'ın Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e karşı askeri operasyonların sona erdiğini açıkladı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları yeniden başlatması durumunda daha sert saldırılar olacağı konusunda uyarıda bulundu.

 

Piyasalar artık Aralık ayında Fed'in faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 70 olarak fiyatlıyor; bu oran, istihdam raporundan önce yaklaşık yüzde 50 idi.

ONS ALTIN 1
Anadolu Ajansı

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 329 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 269 dolar, en yüksek de 4 bin 353 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 327 dolardan işlem geçiyor.

 

GRAM ALTIN

 

Gram altın güne 6 bin 410 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 328 lira, en yüksek de 6 bin 451 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 413 liradan alıcı buluyor.

Altın Türü

SembolSatışDeğişimSaat
Gram Altın
6.408,36- 3.24%23:58
Ons Altın
4.328,61- 3.28%23:58
Cumhuriyet Altını
43.309,73- 2.60%15:44
Çeyrek Altın
10.362,04- 3.26%15:44
Yarım Altın
20.724,08- 3.26%15:44
Tam Altın
41.384,20- 3.26%15:44
Reşat Altını
44.620,19- 2.60%15:44
14 Ayar Altın TL/Gr
3.727,97- 2.87%15:58
18 Ayar Altın TL/Gr
4.776,98- 2.87%15:58
Ata Altın
42.991,06- 2.87%15:58
Has Altın
6.376,52- 3.24%23:58