Altın yatay seyre yöneldi

Ons altın güne 4 bin 329 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 269 dolar, en yüksek de 4 bin 353 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 327 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 410 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 328 lira, en yüksek de 6 bin 451 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 413 liradan alıcı buluyor.