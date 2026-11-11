Altın yatırımcıları dikkat, baskı devam edebilir

Altın , dünkü seansta yaklaşık yüzde 3 oranında düşüş yaşadıktan sonra, Fed yetkililerinden gelen şahin açıklamalar ve beklenenden daha güçlü ABD enflasyon verileriyle Aralık ayında faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesi sonucu ons başına 4 bin 50 doların altında kaldı. ABD manşet enflasyonu Ekim ayında aylık bazda yüzde 0,4'e geriledi (Eylül ayında yüzde 0,6 idi), ancak piyasa beklentilerinin (yüzde 0,3) üzerinde gerçekleşti.

Bu arada, çekirdek enflasyon üçüncü ay üst üste yüzde 0,3'te sabit kaldı ve yüzde 0,2'lik beklentileri aşarak altta yatan fiyat baskılarının devam ettiğini gösterdi. Fed yetkilisi Christopher Waller, Aralık ayında daha fazla parasal sıkılaştırmayı desteklediğini ifade ederek, enflasyonun hızlanmaya devam etmesi durumunda yarım puanlık bir artışı tercih edeceğini belirtti. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan da enflasyonu kontrol altına almak için daha agresif faiz artırımlarının gerekli olabileceğini belirtti. Sonuç olarak, piyasalar artık önümüzdeki ay faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 91 olarak fiyatlıyor; bu oran önceki seansta yüzde 84 idi.