Altın yatırımcıları dikkat, baskı devam edebilir
11.11.2026 05:56
Fed'in faiz artırımı beklentileri altın fiyatlarını baskı altına aldı.
Altın, dünkü seansta yaklaşık yüzde 3 oranında düşüş yaşadıktan sonra, Fed yetkililerinden gelen şahin açıklamalar ve beklenenden daha güçlü ABD enflasyon verileriyle Aralık ayında faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesi sonucu ons başına 4 bin 50 doların altında kaldı. ABD manşet enflasyonu Ekim ayında aylık bazda yüzde 0,4'e geriledi (Eylül ayında yüzde 0,6 idi), ancak piyasa beklentilerinin (yüzde 0,3) üzerinde gerçekleşti.
Bu arada, çekirdek enflasyon üçüncü ay üst üste yüzde 0,3'te sabit kaldı ve yüzde 0,2'lik beklentileri aşarak altta yatan fiyat baskılarının devam ettiğini gösterdi. Fed yetkilisi Christopher Waller, Aralık ayında daha fazla parasal sıkılaştırmayı desteklediğini ifade ederek, enflasyonun hızlanmaya devam etmesi durumunda yarım puanlık bir artışı tercih edeceğini belirtti. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan da enflasyonu kontrol altına almak için daha agresif faiz artırımlarının gerekli olabileceğini belirtti. Sonuç olarak, piyasalar artık önümüzdeki ay faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 91 olarak fiyatlıyor; bu oran önceki seansta yüzde 84 idi.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 30 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 26 dolar, en yüksek de 4 bin 52 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 41 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 509 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 503 lira, en yüksek de 6 bin 544 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 525 liradan alıcı buluyor.
Altın Türü
|Sembol
|Satış
|Değişim
|Saat
|6.513,87
|+ 0.05%
|00:58
|4.033,29
|+ 0.05%
|00:58
|43.745,49
|- 1.61%
|17:00
|10.546,17
|+ 0.05%
|00:58
|21.092,35
|+ 0.05%
|00:58
|42.119,60
|+ 0.05%
|00:58
|45.069,13
|- 1.61%
|17:00
14 Ayar Altın TL/Gr
|3.766,77
|+ 0.03%
|00:57
18 Ayar Altın TL/Gr
|4.826,69
|+ 0.03%
|00:57
|43.439,64
|+ 0.03%
|00:57
Has Altın
|6.481,51
|+ 0.05%
|00:58