Altın yatırımcıları dikkat: Piyasalarda fırtına öncesi sessizlik mi var?
26.10.2026 07:18
Ortadoğu çatışmasının enerji fiyatlarını tırmandırması enflasyon endişelerini artırdı. Yükselen faiz beklentileriyle güvenli liman altında yön aşağı döndü.
Altın, haftaya ons başına 4 bin doların altına düşerek, yatırımcıların Ortadoğu'daki artan jeopolitik gerilimleri değerlendirmesi ve bu hafta alınacak önemli merkez bankası kararlarına hazırlanmasıyla üç aydan fazla bir süredir en düşük seviyesine yakın seyretti.
Trump yönetimi, bölgedeki Amerikalılara yönelik artan tehditler karşısında, önümüzdeki hafta yapılacak ara seçimlerin ardından İran ile bir anlaşmaya varıp varmayacağını veya askeri saldırılara devam edip etmeyeceğini değerlendiriyor.
Tahran'ın misilleme yapmaya hazır olduğu ve potansiyel olarak İsrail ve BAE'yi hedef alabileceği bildiriliyor. Ortadoğu çatışması bu yıl enerji fiyatlarını keskin bir şekilde yükselterek enflasyon endişelerini artırdı ve faiz oranlarının yükselmesi beklentilerini güçlendirdi.
Bu arada, Fed'in bu hafta faiz oranlarını değiştirmeden bırakması ve Aralık ayında potansiyel olarak artırması bekleniyor. Euro Bölgesi ve Japonya'daki merkez bankalarının da mevcut faiz oranlarını koruması bekleniyor.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 1 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 978 dolar, en yüksek de 4 bin 16 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 8 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 390 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 364 lira, en yüksek de 6 bin 426 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 411 liradan alıcı buluyor.
Altın Türü
|Sembol
|Satış
|Değişim
|Saat
|6.419,61
|+ 0.56%
|07:35
|4.012,64
|+ 0.42%
|07:34
|43.009,76
|- 0.80%
|15:58
|10.420,52
|+ 0.56%
|07:35
|20.841,04
|+ 0.56%
|07:35
|41.617,75
|+ 0.56%
|07:35
|44.311,14
|- 0.80%
|15:58
14 Ayar Altın TL/Gr
|3.732,96
|+ 0.60%
|07:34
18 Ayar Altın TL/Gr
|4.783,36
|+ 0.60%
|07:34
|43.049,94
|+ 0.60%
|07:34
Has Altın
|6.387,72
|+ 0.56%
|07:35