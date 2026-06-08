Altın yatırımcıları tedirgin, hızla düşüyor
08.06.2026 07:35
Altın, Ortadoğu'daki endişeler nedeniyle düşüşünü sürdürüyor.
Altın, Ortadoğu'daki gerilimlerin yeniden artmasıyla petrol fiyatlarının yükselmesi ve enflasyon ile faiz oranlarına ilişkin endişelerin artması sonucu geçen hafta yaklaşık yüzde 5 düşerek iki aydan fazla bir süredir en düşük seviyesine geriledikten sonra Pazartesi günü ons başına 4 bin 300 dolara yakın işlem gördü.
İran, Lübnan'da daha fazla askeri eyleme karşı uyarı olarak İsrail'e birkaç füze fırlattı, ancak İsrail ordusu tüm füzelerin etkisiz hale getirildiğini ve herhangi bir can kaybı olmadığını bildirdi. Uzun süren çatışma ve Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kapanması, Basra Körfezi'nden enerji arzını aksatarak petrol fiyatlarını yükseltti ve enflasyon endişelerini yoğunlaştırdı.
Aynı zamanda, beklenenden daha güçlü ABD istihdam verileri, Fed'in bu yılın ilerleyen aylarında faiz oranlarını artırabileceği beklentilerini güçlendirerek geçen hafta altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Piyasalar artık Aralık ayında Fed'in faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 70 olarak fiyatlıyor; bu oran, istihdam raporundan önce yaklaşık yüzde 50 idi.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 329 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 300 dolar, en yüksek de 4 bin 353 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 317 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 410 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 373 lira, en yüksek de 6 bin 451 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 396 liradan alıcı buluyor.
Altın Türü
|Sembol
|Satış
|Değişim
|Saat
|6.408,36
|- 3.24%
|23:58
|4.328,61
|- 3.28%
|23:58
|43.309,73
|- 2.60%
|15:44
|10.362,04
|- 3.26%
|15:44
|20.724,08
|- 3.26%
|15:44
|41.384,20
|- 3.26%
|15:44
|44.620,19
|- 2.60%
|15:44
14 Ayar Altın TL/Gr
|3.727,97
|- 2.87%
|15:58
18 Ayar Altın TL/Gr
|4.776,98
|- 2.87%
|15:58
|42.991,06
|- 2.87%
|15:58
Has Altın
|6.376,52
|- 3.24%
|23:58