Altın yatırımcıları tedirgin, hızla düşüyor

Altın, Ortadoğu'daki gerilimlerin yeniden artmasıyla petrol fiyatlarının yükselmesi ve enflasyon ile faiz oranlarına ilişkin endişelerin artması sonucu geçen hafta yaklaşık yüzde 5 düşerek iki aydan fazla bir süredir en düşük seviyesine geriledikten sonra Pazartesi günü ons başına 4 bin 300 dolara yakın işlem gördü.

İran, Lübnan'da daha fazla askeri eyleme karşı uyarı olarak İsrail'e birkaç füze fırlattı, ancak İsrail ordusu tüm füzelerin etkisiz hale getirildiğini ve herhangi bir can kaybı olmadığını bildirdi. Uzun süren çatışma ve Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kapanması, Basra Körfezi'nden enerji arzını aksatarak petrol fiyatlarını yükseltti ve enflasyon endişelerini yoğunlaştırdı.

Aynı zamanda, beklenenden daha güçlü ABD istihdam verileri, Fed'in bu yılın ilerleyen aylarında faiz oranlarını artırabileceği beklentilerini güçlendirerek geçen hafta altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Piyasalar artık Aralık ayında Fed'in faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 70 olarak fiyatlıyor; bu oran, istihdam raporundan önce yaklaşık yüzde 50 idi.