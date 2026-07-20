Altın yatırımcısını endişelendiren gelişme. 9 ayın dibine demir attı

Altın, ons başına 4 bin doların üzerinde kaldı, ancak ABD ve İran arasındaki tırmanan saldırılar petrol fiyatlarını yükseltirken, enflasyon ve faiz artırımı olasılığına ilişkin endişeleri artırarak dokuz ayın en düşük seviyelerine yakın işlem gördü.

ABD ordusu, üç Amerikalı askerin ölümünün ardından Pazar günü İran'a karşı yeni hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Tahran ise ABD ile ateşkesin fiilen çöktüğünü ve hafta sonu Hürmüz Boğazı'ndan geçen dört gemiyi durdurduğunu duyurdu.

Petrol fiyatları Temmuz ayındaki en düşük seviyelerinden yaklaşık yüzde 30 arttı ve merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına almak için para politikasını sıkılaştırma riskini artırdı.

Bu arada, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack Cuma günü, kalıcı enflasyon konusunda uyarıda bulunan Fed yetkililerinin sayısının artmasına katıldı. Piyasalar şu anda Eylül ayında Fed'in faiz artırımı yapma olasılığını yüzde 47'den yüzde 53'e çıkardı.