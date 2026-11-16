Altın yatırımcısını üzen gelişme: Son 1 yılın en düşük seviyesine yaklaştı

Altın , ons başına 3 bin 900 doların altında kalarak, güçlenen ABD doları ve yüksek Hazine tahvil getirilerinin değerli metal üzerindeki baskısını sürdürmesiyle bir yıldan fazla süredir en düşük seviyesine yakın seyretti.

Bu hareketler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaştırma hızının artacağına dair artan beklentilerden kaynaklandı. Birçok Fed yetkilisi, artan enflasyon endişeleri arasında ek faiz artırımları olasılığına işaret etti ve bazı politika yapıcılar Aralık ayında 50 baz puanlık daha büyük bir artışın düşünülebileceğini belirtti.

Piyasalar şu anda önümüzdeki ay 25 baz puanlık bir faiz artırımının olasılığını yüzde 92 olarak fiyatlandırırken, 50 baz puanlık daha büyük bir artış olasılığı yüzde 8 seviyesinde bulunuyor.

Yatırımcılar şimdi, merkez bankasının politika yönüne ilişkin daha fazla bilgi edinmek için günün ilerleyen saatlerinde Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarını ve Çarşamba günü açıklanacak Ekim ayı FOMC toplantı tutanaklarını bekliyor.