Altın yatırımcısını üzen gelişme: Son 1 yılın en düşük seviyesine yaklaştı
16.11.2026 08:06
Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleri karşısında tutunamayan ons altın 3 bin 900 doların altına indi. Gram altın ise 6 bin 264 lira seviyesinden alıcı buluyor.
Altın, ons başına 3 bin 900 doların altında kalarak, güçlenen ABD doları ve yüksek Hazine tahvil getirilerinin değerli metal üzerindeki baskısını sürdürmesiyle bir yıldan fazla süredir en düşük seviyesine yakın seyretti.
Bu hareketler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaştırma hızının artacağına dair artan beklentilerden kaynaklandı. Birçok Fed yetkilisi, artan enflasyon endişeleri arasında ek faiz artırımları olasılığına işaret etti ve bazı politika yapıcılar Aralık ayında 50 baz puanlık daha büyük bir artışın düşünülebileceğini belirtti.
Piyasalar şu anda önümüzdeki ay 25 baz puanlık bir faiz artırımının olasılığını yüzde 92 olarak fiyatlandırırken, 50 baz puanlık daha büyük bir artış olasılığı yüzde 8 seviyesinde bulunuyor.
Yatırımcılar şimdi, merkez bankasının politika yönüne ilişkin daha fazla bilgi edinmek için günün ilerleyen saatlerinde Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarını ve Çarşamba günü açıklanacak Ekim ayı FOMC toplantı tutanaklarını bekliyor.
ONS ALTIN
Ons altın güne 3 bin 879 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 861 dolar, en yüksek de 3 bin 901 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3 bin 868 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 280 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 257 lira, en yüksek de 6 bin 317 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 264 liradan alıcı buluyor.
Altın Türü
|Sembol
|Satış
|Değişim
|Saat
|6.254,53
|- 0.44%
|09:22
|3.861,13
|- 0.45%
|09:22
|42.354,34
|+ 0.50%
|15:58
|10.148,97
|- 0.39%
|09:22
|20.297,94
|- 0.39%
|09:22
|40.533,24
|- 0.39%
|09:22
|43.635,89
|+ 0.50%
|15:58
14 Ayar Altın TL/Gr
|3.638,17
|- 0.47%
|09:22
18 Ayar Altın TL/Gr
|4.661,90
|- 0.47%
|09:22
|41.956,30
|- 0.47%
|09:22
Has Altın
|6.223,45
|- 0.44%
|09:22