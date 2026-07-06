Altın yatırımcısının gözü ekranda, kazanımlarını koruyor

Altın, ons başına 4 bin 200 dolara yakın işlem gördü ve geçen haftaki kazanımlarını korudu. Beklenenden düşük ABD istihdam verileri ve düşük petrol fiyatları, yatırımcıların Fed'in faiz artırımı beklentilerini düşürmesine neden oldu.

Petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışının toparlanması ve OPEC+ arzının artma olasılığı nedeniyle potansiyel bir arz fazlası endişelerini körükleyerek hafifçe düştü. Bu durum, daha önce faiz artırımı korkularını artıran ve getiri sağlamayan altın üzerinde baskı oluşturan enflasyonist baskıları hafifletmeye yardımcı oldu.

Bu arada, geçen hafta açıklanan veriler, ABD'de tarım dışı istihdamın Haziran ayında sadece 57 bin arttığını gösterdi. Bu, son dört ayın en düşük artışı ve 110 binlik tahminlerin çok altında kaldı. Bu durum, yatırımcıların Eylül ayında faiz artırımı beklentilerini düşürmesine neden oldu. CME FedWatch aracına göre, faiz artırımı olasılığı, rapordan önce yüzde 66 iken yüzde 50'ye düştü.