Altın yatırımcısının gözü kulağı ABD’de

Altın , ons başına 4 bin 150 dolara yakın işlem gördü ve yatırımcıların ABD tüketici enflasyon verilerini bekleyerek Fed'in bir sonraki politika hamlesine dair ipuçları aramasının ardından iki ardışık seanstaki düşüşün ardından kayıplarını korudu.

Piyasalar şu anda Fed 'in bu ay faiz oranlarını değiştirmeme olasılığını yaklaşık yüzde 77 olarak fiyatlandırırken, Aralık ayında faiz artırımı olasılığını yüzde 88 olarak değerlendiriyor. Bu arada, New York Fed Başkanı John Williams, bu yıl bir faiz artırımının daha gerekebileceğini, ancak 2027'de daha fazla parasal sıkılaştırmanın gerekli olmayacağını belirtti.

Jeopolitik gerilimler de gündemde kalmaya devam etti; Suudi Arabistan ile İran destekli Husi isyancılar arasındaki tırmanan çatışmalar nedeniyle petrol fiyatları yükselişini sürdürürken, Ortadoğu'da arz kesintileri konusunda endişeler arttı.

Ayrı olarak, IMF, yapay zeka yatırım patlamasının potansiyel olarak sona ermesi, artan borç seviyeleri ve Orta Doğu'daki uzun süreli bir çatışmanın küresel büyüme ve finansal istikrar için önemli riskler oluşturduğu konusunda uyardı.