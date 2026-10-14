Altın yatırımcısının gözü kulağı ABD’de
14.10.2026 06:52
Altın, ABD enflasyon verileri öncesinde kayıplarını koruyor.
Altın, ons başına 4 bin 150 dolara yakın işlem gördü ve yatırımcıların ABD tüketici enflasyon verilerini bekleyerek Fed'in bir sonraki politika hamlesine dair ipuçları aramasının ardından iki ardışık seanstaki düşüşün ardından kayıplarını korudu.
Piyasalar şu anda Fed'in bu ay faiz oranlarını değiştirmeme olasılığını yaklaşık yüzde 77 olarak fiyatlandırırken, Aralık ayında faiz artırımı olasılığını yüzde 88 olarak değerlendiriyor. Bu arada, New York Fed Başkanı John Williams, bu yıl bir faiz artırımının daha gerekebileceğini, ancak 2027'de daha fazla parasal sıkılaştırmanın gerekli olmayacağını belirtti.
Jeopolitik gerilimler de gündemde kalmaya devam etti; Suudi Arabistan ile İran destekli Husi isyancılar arasındaki tırmanan çatışmalar nedeniyle petrol fiyatları yükselişini sürdürürken, Ortadoğu'da arz kesintileri konusunda endişeler arttı.
Ayrı olarak, IMF, yapay zeka yatırım patlamasının potansiyel olarak sona ermesi, artan borç seviyeleri ve Orta Doğu'daki uzun süreli bir çatışmanın küresel büyüme ve finansal istikrar için önemli riskler oluşturduğu konusunda uyardı.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 161 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 144 dolar, en yüksek de 4 bin 170 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 163 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 605 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 581 lira, en yüksek de 6 bin 621 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 611 liradan alıcı buluyor.
Altın Türü
|Sembol
|Satış
|Değişim
|Saat
|6.624,66
|- 0.30%
|12:05
|4.176,46
|- 0.43%
|12:05
|44.262,98
|+ 1.29%
|15:57
|10.717,35
|- 0.20%
|12:05
|21.434,69
|- 0.20%
|12:05
|42.803,23
|- 0.20%
|12:05
|45.602,28
|+ 1.29%
|15:57
14 Ayar Altın TL/Gr
|3.819,39
|- 0.11%
|12:05
18 Ayar Altın TL/Gr
|4.894,11
|- 0.11%
|12:05
|44.046,64
|- 0.11%
|12:05
Has Altın
|6.591,74
|- 0.30%
|12:05