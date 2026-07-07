Altın yeniden düşüşe geçti

Altın, ons başına 4 bin 130 doların altına geriledi, ancak yatırımcılar faiz oranlarına ilişkin yeni ipuçları için Fed'in Haziran ayı toplantısının tutanaklarını beklerken geçen haftaki kazanımlarının çoğunu korudu.

Geçen hafta açıklanan veriler, ABD'de Haziran ayında iş büyümesinin keskin bir şekilde yavaşladığını gösterirken, önceki iki aya ait bordro rakamları aşağı yönlü revize edildi ve bu da piyasaların yakın vadeli faiz artırımı beklentilerini azaltmasına yol açtı.

Yatırımcılar artık Eylül ayında Fed'in faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 50 olarak fiyatlıyor. Bu oran, son istihdam raporundan önce yaklaşık üçte ikiydi. Değerli metal ayrıca, ABD-İran geçici barış anlaşmasının uygulanmasının ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçen trafiğin toparlanmaya devam etmesiyle petrol fiyatlarındaki düşüşten de destek buldu.

Bu arada, Ortadoğu üreticileri değişen piyasa koşullarına yanıt olarak üretimi artırdı ve fiyatları düşürdü, OPEC+ ise önümüzdeki ay için üretim kotalarını artırma konusunda anlaştı.