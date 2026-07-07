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Altın yeniden düşüşe geçti

07.07.2026 07:45

Burak Taşçı

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Fed tutanakları beklenirken altın fiyatları gevşedi.

Altın yeniden düşüşe geçti
Anadolu Ajansı

Altın, ons başına 4 bin 130 doların altına geriledi, ancak yatırımcılar faiz oranlarına ilişkin yeni ipuçları için Fed'in Haziran ayı toplantısının tutanaklarını beklerken geçen haftaki kazanımlarının çoğunu korudu.

 

Geçen hafta açıklanan veriler, ABD'de Haziran ayında iş büyümesinin keskin bir şekilde yavaşladığını gösterirken, önceki iki aya ait bordro rakamları aşağı yönlü revize edildi ve bu da piyasaların yakın vadeli faiz artırımı beklentilerini azaltmasına yol açtı.

 

Yatırımcılar artık Eylül ayında Fed'in faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 50 olarak fiyatlıyor. Bu oran, son istihdam raporundan önce yaklaşık üçte ikiydi. Değerli metal ayrıca, ABD-İran geçici barış anlaşmasının uygulanmasının ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçen trafiğin toparlanmaya devam etmesiyle petrol fiyatlarındaki düşüşten de destek buldu.

 

Bu arada, Ortadoğu üreticileri değişen piyasa koşullarına yanıt olarak üretimi artırdı ve fiyatları düşürdü, OPEC+ ise önümüzdeki ay için üretim kotalarını artırma konusunda anlaştı.

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Anadolu Ajansı

ONS ALTIN

 

Ons altın güne 4 bin 166 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 124 dolar, en yüksek de 4 bin 168 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 132 dolardan işlem geçiyor.

 

GRAM ALTIN

 

Gram altın güne 6 bin 269 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 211 lira, en yüksek de 6 bin 275 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 222 liradan alıcı buluyor.

Altın Türü

SembolSatışDeğişimSaat
Gram Altın
6.214,15- 0.89%07:59
Ons Altın
4.126,85- 0.92%08:00
Cumhuriyet Altını
41.620,71- 1.08%17:01
Çeyrek Altın
10.038,89- 0.92%07:59
Yarım Altın
20.077,78- 0.92%07:59
Tam Altın
40.093,59- 0.92%07:59
Reşat Altını
42.880,06- 1.08%17:01
14 Ayar Altın TL/Gr
3.591,04- 0.85%07:59
18 Ayar Altın TL/Gr
4.601,51- 0.85%07:59
Ata Altın
41.412,95- 0.85%07:59
Has Altın
6.183,28- 0.89%07:59