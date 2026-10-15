Altın yükselişe geçti, rüzgar tersine döndü

Altın , ons başına 4 bin 150 dolara doğru yükselerek, önceki seanstaki kayıplarını telafi etti. Ham petrolün beş günlük yükselişinin sona ermesi, diğer piyasalardaki baskıyı hafifletti. Daha zayıf bir dolar ve gerileyen tahvil getirileri de metallere destek sağladı. Bununla birlikte, ABD enflasyon verilerinin beklenenden yüksek gelmesinin ardından, daha agresif bir faiz artırımı beklentisi piyasa duyarlılığını baskılamaya devam etti.

ABD Tüketici Fiyat Endeksi, Eylül ayında yüzde 3,7'ye yükselerek son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve piyasa beklentilerinin (yüzde 3,6) üzerinde gerçekleşti; bu artışın büyük kısmı yükselen enerji maliyetlerinden kaynaklandı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, rakamları "cesaret kırıcı" olarak nitelendirdi ve yapay zeka altyapısının hızlı genişlemesinin de ekonomiyi aşırı ısıtabileceği konusunda uyardı.

Bu arada, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, merkez bankasının kısa vadeli faiz oranlarını daha da artırması gerekebileceğini belirtti, ancak bu ayki toplantıda acil bir faiz artırımına gerek görmediğini söyledi.