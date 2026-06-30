Altında 18 yıldır olmayan oluyor, en büyük aylık düşüş yaklaşıyor

Altın, ons başına 4 bin doların altına gerileyerek yaklaşık sekiz ayın en düşük seviyelerine indi ve Orta Doğu'daki belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası'nın bu yıl faiz oranlarını artıracağı beklentileriyle üst üste dördüncü aylık düşüşe doğru ilerliyor. Bu düşüşle altın, Ekim 2008'den bu yana en büyük aylık kaybını kaydetti ve dört ay üst üste düşüş sergiledi.