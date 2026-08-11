Altında 2.5 ayın rekoru geldi. 6 bin 800 lira aşıldı

Altın, ons başına 4 bin 400 doların üzerine çıkarak son iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, artan enflasyon risklerine ve petrol fiyatlarındaki yükselişin tetiklediği faiz artırımı beklentilerine rağmen değerli metallere olan yatırım talebinin artmasıyla gerçekleşti.

Çinli kurumsal yatırımcılar, diğer piyasalardaki oynaklığa karşı korunma amacıyla altın varlıklarını artırmaya devam etti ve Çin'deki altın destekli borsa yatırım fonları (ETF'ler) aylardır en uzun giriş serisini kaydetti.

Çin Merkez Bankası da geçen ay altın alımlarını hızlandırdı ve rezervler Temmuz ayında yaklaşık 20 ton artarak Haziran ayındaki yaklaşık 15 tonluk artışın ardından Ekim 2023'ten bu yana en büyük aylık artışı kaydetti.

Bu arada, ABD ve İran arasında savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için olası bir anlaşmaya ilişkin belirsizlik devam etti. Yatırımcılar ayrıca, Fed'in politika görünümüne ilişkin yeni ipuçları için bu hafta açıklanacak önemli bir ABD enflasyon verisini bekledi.