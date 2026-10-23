Altın 3 ayın en düşük seviyesini gördü. Rakamlar bir anda neden geriledi?

Altın fiyatları haftanın son işlem gününe ons başına 4 bin dolara doğru gerileyerek, teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki derinleşen satış dalgasının yatırımcıları diğer varlıklardaki kayıpları karşılamak için değerli metalleri satmaya yönlendirmesiyle yaklaşık üç ayın en düşük seviyelerine yaklaştı.

Meta Platforms 'un sermaye harcamalarını artırma planlarının, teknoloji şirketlerinin yapay zeka geliştirme çalışmalarını finanse etmek için ek borç alabileceği endişelerini yeniden alevlendirmesinin ardından, genel hisse senedi düşüşü bu hafta daha da yoğunlaştı.

Altın ayrıca, enflasyon endişelerini artıran ve faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentilerini güçlendiren yükselen petrol fiyatlarından da baskı altında kaldı.

Bununla birlikte, ABD ekonomik büyümesinin önemli bir itici gücü olan yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliği konusunda artan şüpheler, piyasaları Fed'in daha fazla faiz artırımı beklentilerini azaltmaya yöneltti ve bu da değerli metallere bir miktar destek sağlayabilir.