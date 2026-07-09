Altında baskı artıyor, yatırımcılar ne yapacak?

Altın, Ortadoğu'daki yenilenen çatışmanın bölgeden enerji arzını aksatabileceği ve enflasyon baskılarını artırabileceği endişeleriyle baskı altında kalarak, art arda ikinci seansında da düşüş yaşadıktan sonra Perşembe günü ons başına 4 bin 100 doların altına geriledi.

ABD ordusu, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişi tehdit etme yeteneğini kısıtlamak amacıyla İran'a art arda ikinci gün hava saldırıları düzenlediğini doğrularken, İran da bölgedeki ABD askeri üslerine karşı büyük ölçekli bir misilleme operasyonu sözü verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendi görüşüne göre ateşkesin sona erdiğini söyledi ve İran'a ek hava saldırıları ve yeni bir abluka uyarısında bulundu.

Bu arada, Fed'in Haziran ayı toplantısının tutanakları, yetkililer enflasyon konusunda artan endişelerini dile getirirken, yalnızca birkaç politika yapıcının faiz artırımından yana olduğunu gösterdi. Piyasalar, 2026 sonuna kadar en az bir Fed faiz artırımını fiyatlandırmaya devam ediyor.